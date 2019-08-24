Вышиванковая цепь.

В Одессе в День Независимости Украины 24 августа по традиции в рамках Вышиванкового Фестиваля, одесситы и гости города создали живую вышиванковую цепь.

Она считается одним из наиболее ярких и впечатляющих в этот день. Собрались несколько тысяч людей в вышиванках, они выстроились, взявшись за руки и протянули эту живую цепь от памятника градоначальнику Дюку де Ришелье до Морского вокзала, спускаясь по Потемкинской.

Выстроившись, таким образом, люди выразят единство, способность действовать, как одно целое, держаться вместе и поддерживать.