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  • Просмотров: 146
  • Дата: Вчера, 16:43
Вчера, 16:43

Вышиванковая цепь.

Категория: Фоторепортаж


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Вышиванковая цепь.
Вышиванковая цепь.
Вышиванковая цепь.
Вышиванковая цепь.
Вышиванковая цепь.
Вышиванковая цепь.
Вышиванковая цепь.
Вышиванковая цепь.
Вышиванковая цепь.
Вышиванковая цепь.
Вышиванковая цепь.
Вышиванковая цепь.
Вышиванковая цепь.
Вышиванковая цепь.
Вышиванковая цепь.
Вышиванковая цепь.
Вышиванковая цепь.
Вышиванковая цепь.
Вышиванковая цепь.
Вышиванковая цепь.
Вышиванковая цепь.
Вышиванковая цепь.
Вышиванковая цепь.
Вышиванковая цепь.
Вышиванковая цепь.
Вышиванковая цепь.
Вышиванковая цепь.
Вышиванковая цепь.
Вышиванковая цепь.
Вышиванковая цепь.
Вышиванковая цепь.
Вышиванковая цепь.
Вышиванковая цепь.
Вышиванковая цепь.
Вышиванковая цепь.
Вышиванковая цепь.
Вышиванковая цепь.
Вышиванковая цепь.
Вышиванковая цепь.
Вышиванковая цепь.
Вышиванковая цепь.
Вышиванковая цепь.
Вышиванковая цепь.
Вышиванковая цепь.
Вышиванковая цепь.
Вышиванковая цепь.
Вышиванковая цепь.
Вышиванковая цепь.
Вышиванковая цепь.
Вышиванковая цепь.
Вышиванковая цепь.
Вышиванковая цепь.
Вышиванковая цепь.
Вышиванковая цепь.
Вышиванковая цепь.
Вышиванковая цепь.
Вышиванковая цепь.
Вышиванковая цепь.
Вышиванковая цепь.
Вышиванковая цепь.
Вышиванковая цепь.
Вышиванковая цепь.
next

В Одессе в День Независимости Украины 24 августа по традиции в рамках Вышиванкового Фестиваля, одесситы и гости города создали живую вышиванковую цепь.

Она считается одним из наиболее ярких и впечатляющих в этот день. Собрались несколько тысяч людей в вышиванках, они выстроились, взявшись за руки и протянули эту живую цепь от памятника градоначальнику Дюку де Ришелье до Морского вокзала, спускаясь по Потемкинской.

Выстроившись, таким образом, люди выразят единство, способность действовать, как одно целое, держаться вместе и поддерживать.


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Вышиванковая цепь.

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