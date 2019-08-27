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  • Просмотров: 157
  • Дата: Вчера, 20:05
Вчера, 20:05

Древние здания пивзавода Санценбахера на Французском бульваре сносят под новостройки

Категория: Фоторепортаж


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Древние здания пивзавода Санценбахера на Французском бульваре сносят под новостройки
Древние здания пивзавода Санценбахера на Французском бульваре сносят под новостройки
Древние здания пивзавода Санценбахера на Французском бульваре сносят под новостройки
Древние здания пивзавода Санценбахера на Французском бульваре сносят под новостройки
Древние здания пивзавода Санценбахера на Французском бульваре сносят под новостройки
Древние здания пивзавода Санценбахера на Французском бульваре сносят под новостройки
Древние здания пивзавода Санценбахера на Французском бульваре сносят под новостройки
Древние здания пивзавода Санценбахера на Французском бульваре сносят под новостройки
Древние здания пивзавода Санценбахера на Французском бульваре сносят под новостройки
Древние здания пивзавода Санценбахера на Французском бульваре сносят под новостройки
Древние здания пивзавода Санценбахера на Французском бульваре сносят под новостройки
Древние здания пивзавода Санценбахера на Французском бульваре сносят под новостройки
Древние здания пивзавода Санценбахера на Французском бульваре сносят под новостройки
Древние здания пивзавода Санценбахера на Французском бульваре сносят под новостройки
Древние здания пивзавода Санценбахера на Французском бульваре сносят под новостройки
Древние здания пивзавода Санценбахера на Французском бульваре сносят под новостройки
Древние здания пивзавода Санценбахера на Французском бульваре сносят под новостройки
Древние здания пивзавода Санценбахера на Французском бульваре сносят под новостройки
Древние здания пивзавода Санценбахера на Французском бульваре сносят под новостройки
Древние здания пивзавода Санценбахера на Французском бульваре сносят под новостройки
Древние здания пивзавода Санценбахера на Французском бульваре сносят под новостройки
Древние здания пивзавода Санценбахера на Французском бульваре сносят под новостройки

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На Французском бульваре специальная техника крушит остатки исторических зданий пивоваренного завода, построенного в конце ХІХ века Вильгельмом Санценбахером.

Справка

Основанный в 1890 году Санценбахером завод, производственные помещения которого были возведены по проекту архитектора Бруно Бауэра, располагал самым современным на тот момент оборудованием и не имел себе равных по техническому оснащению.

Пиво производилось по классической технологии с выдержкой в 60 суток, разливалось в дубовые бочки ёмкостью 90 и 180 литров, в фирменные бутылки светлого и тёмного стекла, а также в фаянсовые кувшины с фарфоровыми пробками. Все специалисты-пивовары нового одесского завода были немцами, подданными Германской империи. Объём выпускаемого пива составлял 600 вёдер в день двух сортов — мюнхенского и пильзенского.

Пивзавод после распада СССР стал частным и назвали его «Гамбринус». В 2006 году завод закрыли из-за банкротства и вычеркнули из охранного списка памятников архитектуры, а через год на предприятии вспыхнул мощный пожар, который и уничтожил завод.


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Древние здания пивзавода Санценбахера на Французском бульваре сносят под новостройки

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