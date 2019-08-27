Древние здания пивзавода Санценбахера на Французском бульваре сносят под новостройки

На Французском бульваре специальная техника крушит остатки исторических зданий пивоваренного завода, построенного в конце ХІХ века Вильгельмом Санценбахером.

Справка

Основанный в 1890 году Санценбахером завод, производственные помещения которого были возведены по проекту архитектора Бруно Бауэра, располагал самым современным на тот момент оборудованием и не имел себе равных по техническому оснащению.

Пиво производилось по классической технологии с выдержкой в 60 суток, разливалось в дубовые бочки ёмкостью 90 и 180 литров, в фирменные бутылки светлого и тёмного стекла, а также в фаянсовые кувшины с фарфоровыми пробками. Все специалисты-пивовары нового одесского завода были немцами, подданными Германской империи. Объём выпускаемого пива составлял 600 вёдер в день двух сортов — мюнхенского и пильзенского.

Пивзавод после распада СССР стал частным и назвали его «Гамбринус». В 2006 году завод закрыли из-за банкротства и вычеркнули из охранного списка памятников архитектуры, а через год на предприятии вспыхнул мощный пожар, который и уничтожил завод.