После капремонта сквер на Французском бульваре станет многофункциональным .

Сейчас в сквере, расположенном между домами 12/1 и 12/2 по Французскому бульвару, реализуется проект, победивший в программе «Общественный бюджет».

Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

Работы находятся на этапе капитального ремонта твердого покрытия, которое по окончанию будет трех видов: асфальтобетонное, резиновое и тротуарная плитка. Старый тротуар разобрали, а скамейки и качели демонтировали. Отремонтируют уличную сцену, установят декоративный фонтан и разбитые клумбы.

«Данный сквер - одно из любимых мест отдыха одесситов. Площадка для детей, взрослых, пожилых людей и молодежи – здесь каждый может найти место для отдыха. Жители Одессы хотят благоустроить сквер и восстановить прежние уют и красоту», – рассказали авторы проекта.

На территории проектом предусмотрены спортивные и игровые комплексы, площадка для выгула собак, 8 скамеек и столько же урн.

Ремонт планируется завершить в октябре текущего года.