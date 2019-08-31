 
Информация к новости
  • Просмотров: 147
  • Дата: Вчера, 15:13
Вчера, 15:13

Марш равенства в Одессе прошел спокойно.

Категория: Фоторепортаж


prev

Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.
next

Существенных нарушений во время шествия ЛГБТ-сообщества не было.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области, во время шествия полицейские и нацгвардейцы следили за правопорядком и безопасностью всех граждан, независимо от их взглядов и убеждений.

Единичные попытки агрессивно настроенных граждан устроить провокацию и начать конфликт сразу же прекращались. Поэтому столкновений между участниками и противниками акции удалось избежать, подчеркнули в полиции.

В отношении трех человек составлены админпротоколы за мелкое хулиганство.

Напомним, сегодня в Одессе собралось на марш равенства около 300 представителей ЛГБТ-сообщества и их сторонников, а также их оппоненты – защитники семейных и религиозных ценностей.


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться ссылкой на публикацию:
Марш равенства в Одессе прошел спокойно.

" data-image="">
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать