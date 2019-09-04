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  • Дата: Сегодня, 08:51
Сегодня, 08:51

Чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы.

Категория: Фоторепортаж


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Чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы.
Чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы.
Чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы.
Чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы.
Чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы.
Чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы.
Чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы.
Чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы.
Чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы.
Чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы.
Чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы.
Чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы.
Чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы.
Чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы.
Чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы.
Чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы.
Чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы.
Чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы.
Чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы.
Чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы.
Чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы.
Чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы.
Чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы.
Чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы.
Чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы.
Чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы.
Чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы.
Чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы.
Чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы.
Чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы.
Чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы.
Чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы.
Чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы.
Чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы.
Чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы.
Чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы.
Чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы.
Чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы.
Чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы.
Чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы.
Чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы.
Чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы.
Чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы.
Чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы.
Чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы.
Чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы.
Чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы.
Чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы.
Чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы.
Чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы.
Чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы.
Чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы.
Чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы.
Чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы.

next

Чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы состоялся в Летнем театре Горсада в Одессе 3 сентября.

Мероприятие проходило в рамках празднования Дня города.  Судить участников из США приехал одессит Олег Жорницкий — чемпион мира по скоростному поеданию. Он съел 200 пельменей за 4 минуты, 4 килограмма майонеза — за 8 минут, 100 вареников — за 1 минуту 35 секунд. 

Титул и приз в размере 3 тысяч гривен получил одессит Игорь Рзаев, который за 12 минут съел полтора килограмма рыбы. Все остальные участники соревнований получили утешительные призы.


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Чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы.

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