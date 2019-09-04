Чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы состоялся в Летнем театре Горсада в Одессе 3 сентября.

Мероприятие проходило в рамках празднования Дня города. Судить участников из США приехал одессит Олег Жорницкий — чемпион мира по скоростному поеданию. Он съел 200 пельменей за 4 минуты, 4 килограмма майонеза — за 8 минут, 100 вареников — за 1 минуту 35 секунд.

Титул и приз в размере 3 тысяч гривен получил одессит Игорь Рзаев, который за 12 минут съел полтора килограмма рыбы. Все остальные участники соревнований получили утешительные призы.