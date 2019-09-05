Реконструкция одесского Привоза.

Торговые ряды на углу улиц Екатерининская и Новощепной ряд всегда были труднопроходимым местом. Здесь обычно торговали сигаретами, пирожками и другой мелочовкой. Теперь все подобные лавки сместились ближе к началу рынка.

Здесь, если заглянуть в щель в заборе, каждый желающий может увидеть, как проходит реконструкция легендарного рынка, и как, собственно, будут выглядеть новые торговые павильоны.

На месте старых рядов будут новые торговые павильоны, предназначеные для продажи молочной продукции. Также с этой стороны сделана арка - вход.