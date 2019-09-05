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  • Просмотров: 111
  • Дата: Вчера, 19:58
Вчера, 19:58

Реконструкция одесского Привоза.

Категория: Фоторепортаж


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Реконструкция одесского Привоза.
Реконструкция одесского Привоза.
Реконструкция одесского Привоза.
Реконструкция одесского Привоза.
Реконструкция одесского Привоза.
Реконструкция одесского Привоза.
Реконструкция одесского Привоза.
Реконструкция одесского Привоза.
Реконструкция одесского Привоза.
Реконструкция одесского Привоза.
Реконструкция одесского Привоза.
Реконструкция одесского Привоза.
Реконструкция одесского Привоза.
Реконструкция одесского Привоза.
Реконструкция одесского Привоза.
Реконструкция одесского Привоза.
Реконструкция одесского Привоза.
Реконструкция одесского Привоза.
Реконструкция одесского Привоза.
Реконструкция одесского Привоза.
Реконструкция одесского Привоза.
Реконструкция одесского Привоза.
Реконструкция одесского Привоза.
Реконструкция одесского Привоза.
Реконструкция одесского Привоза.
Реконструкция одесского Привоза.
Реконструкция одесского Привоза.
Реконструкция одесского Привоза.
Реконструкция одесского Привоза.
next

Торговые ряды на углу улиц Екатерининская и Новощепной ряд всегда были труднопроходимым местом. Здесь обычно торговали сигаретами, пирожками и другой мелочовкой. Теперь все подобные лавки сместились ближе к началу рынка.

Здесь, если заглянуть в щель в заборе, каждый желающий может увидеть, как проходит реконструкция легендарного рынка, и как, собственно, будут выглядеть новые торговые павильоны.

На месте старых рядов будут новые торговые павильоны, предназначеные для продажи молочной продукции. Также с этой стороны сделана арка - вход.


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Реконструкция одесского Привоза.

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