"МОЛОДОЙ ИНВАЛИД", благотворительный фонд

Благотворительный фонд «Молодой инвалид» сегодня торжественно вселился в новое, отремонтированное помещение.

Фонд создан в декабре 1997 года родителями инвалида первой группы Аллой и Валерием Габерстро для оказания помощи инвалидной молодёжи. На учёте в организации на сегодняшний момент более 1000 чел. с диагнозами инвалидности: ДЦП, шизофрения, олигофрения различных степеней тяжести, болезнь Дауна, глухонемые, слабовидящие, диабет, ампутации конечностей, различные приобретённые заболевания в процессе жизни и прочее.

Главная задача фонда: помощь в улучшение уровня жизни инвалидов и людей с ограниченными физическими возможностями.