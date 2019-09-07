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  • Просмотров: 381
  • Дата: 7-09-2019, 00:13
7-09-2019, 00:13

"МОЛОДОЙ ИНВАЛИД", благотворительный фонд

Категория: Фоторепортаж


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"МОЛОДОЙ ИНВАЛИД", благотворительный фонд
"МОЛОДОЙ ИНВАЛИД", благотворительный фонд
"МОЛОДОЙ ИНВАЛИД", благотворительный фонд
"МОЛОДОЙ ИНВАЛИД", благотворительный фонд
"МОЛОДОЙ ИНВАЛИД", благотворительный фонд
"МОЛОДОЙ ИНВАЛИД", благотворительный фонд
"МОЛОДОЙ ИНВАЛИД", благотворительный фонд
"МОЛОДОЙ ИНВАЛИД", благотворительный фонд
"МОЛОДОЙ ИНВАЛИД", благотворительный фонд
"МОЛОДОЙ ИНВАЛИД", благотворительный фонд
"МОЛОДОЙ ИНВАЛИД", благотворительный фонд
"МОЛОДОЙ ИНВАЛИД", благотворительный фонд
"МОЛОДОЙ ИНВАЛИД", благотворительный фонд
"МОЛОДОЙ ИНВАЛИД", благотворительный фонд
"МОЛОДОЙ ИНВАЛИД", благотворительный фонд
"МОЛОДОЙ ИНВАЛИД", благотворительный фонд
"МОЛОДОЙ ИНВАЛИД", благотворительный фонд
"МОЛОДОЙ ИНВАЛИД", благотворительный фонд
"МОЛОДОЙ ИНВАЛИД", благотворительный фонд
"МОЛОДОЙ ИНВАЛИД", благотворительный фонд
"МОЛОДОЙ ИНВАЛИД", благотворительный фонд
"МОЛОДОЙ ИНВАЛИД", благотворительный фонд
"МОЛОДОЙ ИНВАЛИД", благотворительный фонд
"МОЛОДОЙ ИНВАЛИД", благотворительный фонд
"МОЛОДОЙ ИНВАЛИД", благотворительный фонд
"МОЛОДОЙ ИНВАЛИД", благотворительный фонд
"МОЛОДОЙ ИНВАЛИД", благотворительный фонд
"МОЛОДОЙ ИНВАЛИД", благотворительный фонд
"МОЛОДОЙ ИНВАЛИД", благотворительный фонд
"МОЛОДОЙ ИНВАЛИД", благотворительный фонд
"МОЛОДОЙ ИНВАЛИД", благотворительный фонд
"МОЛОДОЙ ИНВАЛИД", благотворительный фонд
"МОЛОДОЙ ИНВАЛИД", благотворительный фонд
"МОЛОДОЙ ИНВАЛИД", благотворительный фонд
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Благотворительный фонд «Молодой инвалид» сегодня торжественно вселился в новое, отремонтированное помещение.

Фонд создан в декабре 1997 года родителями инвалида первой группы Аллой и Валерием Габерстро для оказания помощи инвалидной молодёжи. На учёте в организации на сегодняшний момент более 1000 чел. с диагнозами инвалидности: ДЦП, шизофрения, олигофрения различных степеней тяжести, болезнь Дауна, глухонемые, слабовидящие, диабет, ампутации конечностей, различные приобретённые заболевания в процессе жизни и прочее.

Главная задача фонда: помощь в улучшение уровня жизни инвалидов и людей с ограниченными физическими возможностями.


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"МОЛОДОЙ ИНВАЛИД", благотворительный фонд

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