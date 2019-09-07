Oceanman-2019: в Одессе проходит грандиозный морской заплыв.

В субботу, 7 сентября, на пляже Ланжерон начался первый этап международных водных соревнований Oceanman-2019.

Заявки на участие в соревнованиях подали 809 пловцов из 13 стран, в том числе из Великобритании, Франции, Испании, Италии, Мексики и даже Швейцарии.

Соревнования включают шесть заплывов на разные дистанции. В субботу проходят заплывы Oceanman на 10 км, Half Oceanman на 5 км и Sprint на 2 км. В десятикилометровом заплыве принимают участие более 70 пловцов. Они должны преодолеть дистанцию за пять часов.

Отметим, что 10 первых финишеров в каждом заплыве получают право участвовать в чемпионате мира Oceanman, который пройдет 9-10 ноября в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты).