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  • Дата: Сегодня, 14:01
Сегодня, 14:01

Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры

Категория: Фоторепортаж


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Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры
Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры
Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры
Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры
Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры
Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры
Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры
Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры
Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры
Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры
Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры
Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры
Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры
Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры
Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры
Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры
Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры
Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры
Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры
Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры
Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры
Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры
Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры
Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры
Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры
Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры
Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры
Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры
Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры
Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры
Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры
Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры
Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры
Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры
Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры
Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры
Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры
Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры
Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры
Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры
Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры
Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры
Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры
Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры
Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры
Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры
Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры
Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры
Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры
Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры
Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры
Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры
Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры
Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры
Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры
Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры
Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры
Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры
Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры
Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры
Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры
Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры
Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры
Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры
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В праздновании приняли участия призеры Олимпийских игр, чемпионата Европы, чемпионата мира, дефлимпийцы, паралимпийцы, заслуженные тренера и родители чемпионов. Во время мероприятия чиновники наградили всех, кто приложил труд, к тому чтобы гимн Украины звучал на всех аренах и был известен во всех уголках мира.

После официальной части представители разных спортивных кружков показали свое мастерство. Среди них были: футболисты, каратисты, дзюдоисты, бальники, гимнасты и другие.


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Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры

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