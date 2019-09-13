Олимпийские чемпионы, заслуженные тренера и начинающие спортсмены отпраздновали под ОГА День физической культуры

В праздновании приняли участия призеры Олимпийских игр, чемпионата Европы, чемпионата мира, дефлимпийцы, паралимпийцы, заслуженные тренера и родители чемпионов. Во время мероприятия чиновники наградили всех, кто приложил труд, к тому чтобы гимн Украины звучал на всех аренах и был известен во всех уголках мира.

После официальной части представители разных спортивных кружков показали свое мастерство. Среди них были: футболисты, каратисты, дзюдоисты, бальники, гимнасты и другие.