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  • Просмотров: 91
  • Дата: Сегодня, 19:31
Сегодня, 19:31

На улице Торговой сносят пустующую баню.

Категория: Фоторепортаж


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На улице Торговой сносят пустующую баню.
На улице Торговой сносят пустующую баню.
На улице Торговой сносят пустующую баню.
На улице Торговой сносят пустующую баню.
На улице Торговой сносят пустующую баню.
На улице Торговой сносят пустующую баню.
На улице Торговой сносят пустующую баню.
На улице Торговой сносят пустующую баню.
На улице Торговой сносят пустующую баню.
На улице Торговой сносят пустующую баню.
На улице Торговой сносят пустующую баню.
На улице Торговой сносят пустующую баню.
На улице Торговой сносят пустующую баню.
На улице Торговой сносят пустующую баню.
На улице Торговой сносят пустующую баню.
На улице Торговой сносят пустующую баню.
На улице Торговой сносят пустующую баню.
На улице Торговой сносят пустующую баню.
На улице Торговой сносят пустующую баню.
На улице Торговой сносят пустующую баню.
На улице Торговой сносят пустующую баню.
На улице Торговой сносят пустующую баню.
На улице Торговой сносят пустующую баню.
На улице Торговой сносят пустующую баню.
На улице Торговой сносят пустующую баню.
На улице Торговой сносят пустующую баню.
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Ее  долго строили, теперь она пустует и потихоньку разрушается уже много лет.

Это трехэтажное Г-образное здание занимает почти квартал на ул. Торговой, часть квартала на ул. Княжеской.

Баня много лет огорожена забором, к которому также давно привыкли, как и к самой пустующей бане «с парикмахерской и ванными», о чем еще можно прочесть, если поднять голову.

А если повернуть на Княжескую, и пройти, чтобы увидеть внутренний двор бывшей мега-бани, то есть чем «полюбоваться»: начался демонтаж ее внутренних строений.


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На улице Торговой сносят пустующую баню.

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