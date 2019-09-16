На улице Торговой сносят пустующую баню.

Ее долго строили, теперь она пустует и потихоньку разрушается уже много лет.

Это трехэтажное Г-образное здание занимает почти квартал на ул. Торговой, часть квартала на ул. Княжеской.

Баня много лет огорожена забором, к которому также давно привыкли, как и к самой пустующей бане «с парикмахерской и ванными», о чем еще можно прочесть, если поднять голову.

А если повернуть на Княжескую, и пройти, чтобы увидеть внутренний двор бывшей мега-бани, то есть чем «полюбоваться»: начался демонтаж ее внутренних строений.