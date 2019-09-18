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  • Дата: Сегодня, 09:20
Сегодня, 09:20

Реконструкция бульвара Жванецкого идет по графику.

Категория: Фоторепортаж


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Реконструкция бульвара Жванецкого идет по графику.
Реконструкция бульвара Жванецкого идет по графику.
Реконструкция бульвара Жванецкого идет по графику.
Реконструкция бульвара Жванецкого идет по графику.
Реконструкция бульвара Жванецкого идет по графику.
Реконструкция бульвара Жванецкого идет по графику.
Реконструкция бульвара Жванецкого идет по графику.
Реконструкция бульвара Жванецкого идет по графику.
Реконструкция бульвара Жванецкого идет по графику.
Реконструкция бульвара Жванецкого идет по графику.
Реконструкция бульвара Жванецкого идет по графику.
Реконструкция бульвара Жванецкого идет по графику.
Реконструкция бульвара Жванецкого идет по графику.
Реконструкция бульвара Жванецкого идет по графику.
Реконструкция бульвара Жванецкого идет по графику.
Реконструкция бульвара Жванецкого идет по графику.
Реконструкция бульвара Жванецкого идет по графику.
Реконструкция бульвара Жванецкого идет по графику.
Реконструкция бульвара Жванецкого идет по графику.
Реконструкция бульвара Жванецкого идет по графику.
Реконструкция бульвара Жванецкого идет по графику.
Реконструкция бульвара Жванецкого идет по графику.
Реконструкция бульвара Жванецкого идет по графику.
Реконструкция бульвара Жванецкого идет по графику.
Реконструкция бульвара Жванецкого идет по графику.
Реконструкция бульвара Жванецкого идет по графику.
Реконструкция бульвара Жванецкого идет по графику.
Реконструкция бульвара Жванецкого идет по графику.
Реконструкция бульвара Жванецкого идет по графику.
Реконструкция бульвара Жванецкого идет по графику.
Реконструкция бульвара Жванецкого идет по графику.
Реконструкция бульвара Жванецкого идет по графику.
Реконструкция бульвара Жванецкого идет по графику.
Реконструкция бульвара Жванецкого идет по графику.
Реконструкция бульвара Жванецкого идет по графику.
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В рамках проекта реконструкции бульвара Жванецкого проводятся работы по демонтажу асфальтного покрытия в районе Художественного музея, а также замена инженерных сетей и наладка наружного освещения.

До конца года планируется провести замену сетей водообеспечения и водоотведения, реконструировать систему наружного освещения и установить строительные сваи.

Весь комплекс работ по реконструкции бульвара Жванецкого будет завершен в следующем году. Стоимость работ составляет около 90 миллион гривен. Из которых сейчас, на первом этапе работ выделено 20 миллионов. Финансирование выделяется из городского бюджета развития.

Добавим, что по распоряжению городского головы в рамках работ будет проведено наружное освещение прилегающих к бульвару Жванецкого склонов.


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Реконструкция бульвара Жванецкого идет по графику.

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