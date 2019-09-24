На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников

На традиционный праздник, посвященный началу учебного года, пришли поздравить новичков вуза руководители города и области, сферы юриспруденции, народные депутаты Украины, представители духовенства.

Трибуны стадиона, на котором выстроились по факультетам первокурсники во главе с деканами, были украшены бело-голубыми гирляндами шаров. На самих трибунах находились многочисленные гости праздника – мамы и папы, даже бабушки и дедушки, которые пришли, чтобы быть рядом со своими детьми в этот важный в их жизни день.