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  • Дата: Сегодня, 10:58
Сегодня, 10:58

На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников

Категория: Фоторепортаж

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На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников
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На традиционный праздник, посвященный началу учебного года, пришли поздравить новичков вуза руководители города и области, сферы юриспруденции, народные депутаты Украины, представители духовенства.

Трибуны стадиона, на котором выстроились по факультетам первокурсники во главе с деканами, были украшены бело-голубыми гирляндами шаров. На самих трибунах находились многочисленные гости праздника – мамы и папы, даже бабушки и дедушки, которые пришли, чтобы быть рядом со своими детьми в этот важный в их жизни день.


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На стадионе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников

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