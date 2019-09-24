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  • Дата: Сегодня, 20:21
Сегодня, 20:21

На Таирова открыли новый школьный стадион

Категория: Фоторепортаж


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На Таирова открыли новый школьный стадион
На Таирова открыли новый школьный стадион
На Таирова открыли новый школьный стадион
На Таирова открыли новый школьный стадион
На Таирова открыли новый школьный стадион
На Таирова открыли новый школьный стадион
На Таирова открыли новый школьный стадион
На Таирова открыли новый школьный стадион
На Таирова открыли новый школьный стадион
На Таирова открыли новый школьный стадион
На Таирова открыли новый школьный стадион
На Таирова открыли новый школьный стадион
На Таирова открыли новый школьный стадион
На Таирова открыли новый школьный стадион
На Таирова открыли новый школьный стадион
На Таирова открыли новый школьный стадион
На Таирова открыли новый школьный стадион
На Таирова открыли новый школьный стадион
На Таирова открыли новый школьный стадион
На Таирова открыли новый школьный стадион
На Таирова открыли новый школьный стадион
На Таирова открыли новый школьный стадион
На Таирова открыли новый школьный стадион
На Таирова открыли новый школьный стадион
На Таирова открыли новый школьный стадион
На Таирова открыли новый школьный стадион
На Таирова открыли новый школьный стадион
На Таирова открыли новый школьный стадион
На Таирова открыли новый школьный стадион
На Таирова открыли новый школьный стадион
На Таирова открыли новый школьный стадион
На Таирова открыли новый школьный стадион
На Таирова открыли новый школьный стадион
На Таирова открыли новый школьный стадион
На Таирова открыли новый школьный стадион
На Таирова открыли новый школьный стадион
На Таирова открыли новый школьный стадион
На Таирова открыли новый школьный стадион
На Таирова открыли новый школьный стадион
На Таирова открыли новый школьный стадион
На Таирова открыли новый школьный стадион
На Таирова открыли новый школьный стадион
На Таирова открыли новый школьный стадион
На Таирова открыли новый школьный стадион
На Таирова открыли новый школьный стадион
На Таирова открыли новый школьный стадион
На Таирова открыли новый школьный стадион
На Таирова открыли новый школьный стадион
На Таирова открыли новый школьный стадион
На Таирова открыли новый школьный стадион
На Таирова открыли новый школьный стадион

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24 сентября на территории гимназии №6, расположенной на улице Александра Невского, открыли стадион.

В гимназии в две смены обучаются около двух тысяч человек. Раньше возле школы не было ни одной спортивной площадки, а на месте стадиона был пустырь. За год  провели ремонт и создали многофункциональный спорткомплекс.

Это одна из самых больших школ в Одессе. В этом районе не было ни одного спортивно-культурного центра. За год мы имеем современный стадион и спортивные площадки. Нашим талантливым детям, которые прославляют Одессу, просто необходимо создавать условия для их всестороннего развития,

— отметил на открытии городской голова Геннадий Труханов.


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На Таирова открыли новый школьный стадион

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