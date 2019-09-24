На Таирова открыли новый школьный стадион

24 сентября на территории гимназии №6, расположенной на улице Александра Невского, открыли стадион.

В гимназии в две смены обучаются около двух тысяч человек. Раньше возле школы не было ни одной спортивной площадки, а на месте стадиона был пустырь. За год провели ремонт и создали многофункциональный спорткомплекс.

Это одна из самых больших школ в Одессе. В этом районе не было ни одного спортивно-культурного центра. За год мы имеем современный стадион и спортивные площадки. Нашим талантливым детям, которые прославляют Одессу, просто необходимо создавать условия для их всестороннего развития,

— отметил на открытии городской голова Геннадий Труханов.