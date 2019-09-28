Праздник, объединяющий соседей и гостей.

Автор: фото Вячеслава Тенякова
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Стартовал «Фестиваль одесских дворов»
Более 20 локаций в разных районах города собрала в себе карта фестиваля. Эпицентром же стала улица Жуковского, от Тираспольский площади до переулка Нечипуренко. Здесь разместилась ярмарка общественных организаций, а также гости слушают лекции о культуре соседства, посещают выставки творчества и представления, слушают музыкальные концерты.
Позаботились организаторы и о развлечениях для маленьких гостей – для них есть масса конкурсов и мастер-классов.