Праздник, объединяющий соседей и гостей.

Стартовал «Фестиваль одесских дворов»

Более 20 локаций в разных районах города собрала в себе карта фестиваля. Эпицентром же стала улица Жуковского, от Тираспольский площади до переулка Нечипуренко. Здесь разместилась ярмарка общественных организаций, а также гости слушают лекции о культуре соседства, посещают выставки творчества и представления, слушают музыкальные концерты.

Позаботились организаторы и о развлечениях для маленьких гостей – для них есть масса конкурсов и мастер-классов.