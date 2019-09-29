 
Информация к новости
  • Просмотров: 94
  • Дата: Сегодня, 17:01
Сегодня, 17:01

Танки оккупируют морской вокзал Одессы

Категория: Фоторепортаж


prev

Танки оккупируют морской вокзал Одессы
Танки оккупируют морской вокзал Одессы
Танки оккупируют морской вокзал Одессы
Танки оккупируют морской вокзал Одессы
Танки оккупируют морской вокзал Одессы
Танки оккупируют морской вокзал Одессы
Танки оккупируют морской вокзал Одессы
Танки оккупируют морской вокзал Одессы
Танки оккупируют морской вокзал Одессы
Танки оккупируют морской вокзал Одессы
Танки оккупируют морской вокзал Одессы
Танки оккупируют морской вокзал Одессы
Танки оккупируют морской вокзал Одессы
Танки оккупируют морской вокзал Одессы
Танки оккупируют морской вокзал Одессы
Танки оккупируют морской вокзал Одессы
Танки оккупируют морской вокзал Одессы
Танки оккупируют морской вокзал Одессы
Танки оккупируют морской вокзал Одессы
Танки оккупируют морской вокзал Одессы
Танки оккупируют морской вокзал Одессы
Танки оккупируют морской вокзал Одессы
Танки оккупируют морской вокзал Одессы
Танки оккупируют морской вокзал Одессы
Танки оккупируют морской вокзал Одессы
Танки оккупируют морской вокзал Одессы
Танки оккупируют морской вокзал Одессы
Танки оккупируют морской вокзал Одессы
Танки оккупируют морской вокзал Одессы
Танки оккупируют морской вокзал Одессы
Танки оккупируют морской вокзал Одессы
Танки оккупируют морской вокзал Одессы
Танки оккупируют морской вокзал Одессы
Танки оккупируют морской вокзал Одессы
Танки оккупируют морской вокзал Одессы
Танки оккупируют морской вокзал Одессы
Танки оккупируют морской вокзал Одессы
Танки оккупируют морской вокзал Одессы
Танки оккупируют морской вокзал Одессы
Танки оккупируют морской вокзал Одессы
Танки оккупируют морской вокзал Одессы
Танки оккупируют морской вокзал Одессы
Танки оккупируют морской вокзал Одессы
Танки оккупируют морской вокзал Одессы
Танки оккупируют морской вокзал Одессы
Танки оккупируют морской вокзал Одессы
Танки оккупируют морской вокзал Одессы
Танки оккупируют морской вокзал Одессы
Танки оккупируют морской вокзал Одессы
Танки оккупируют морской вокзал Одессы
Танки оккупируют морской вокзал Одессы
Танки оккупируют морской вокзал Одессы
Танки оккупируют морской вокзал Одессы
Танки оккупируют морской вокзал Одессы
Танки оккупируют морской вокзал Одессы
Танки оккупируют морской вокзал Одессы
Танки оккупируют морской вокзал Одессы
Танки оккупируют морской вокзал Одессы
Танки оккупируют морской вокзал Одессы
Танки оккупируют морской вокзал Одессы
Танки оккупируют морской вокзал Одессы
next

В воскресенье на Одесском морском вокзале проходит уже ставший традиционным, шестой всеукраинский турнир по World of Tanks. Организатором которого является E-sport Arena SkiLL при поддержке компании Wargaming.

В этом году кроме турнира на мероприятии будут ещё и топовые стримеры, которые известны всем, кто играет в World of Tanks.

Участников ожидает два формата состязаний: командные поединки «3 на 3» и личный зачёт.  Для участия в  «личном зачете» подготовлено 50 современных игровых станций.

Суммарный призовой фонд обоих форматов составляет 110000 гривен (16 игровых мониторов LG, золото для World of Tanks , медали и т.д.). И трофейный кубок для команды-победителя.

Посетителей, помимо увлекательной трансляции поединков на огромном светодиодном экране (кто был в 2018 году уже оценили), ожидают различные развлечения: мастер классы, фото-зоны, аква-грим, аттракционы, развлекательные стенды, а также море подарков и сувениров от организаторов и их партнеров.


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться ссылкой на публикацию:
Танки оккупируют морской вокзал Одессы

" data-image="">
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать