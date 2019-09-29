Танки оккупируют морской вокзал Одессы

В воскресенье на Одесском морском вокзале проходит уже ставший традиционным, шестой всеукраинский турнир по World of Tanks. Организатором которого является E-sport Arena SkiLL при поддержке компании Wargaming.

В этом году кроме турнира на мероприятии будут ещё и топовые стримеры, которые известны всем, кто играет в World of Tanks.

Участников ожидает два формата состязаний: командные поединки «3 на 3» и личный зачёт. Для участия в «личном зачете» подготовлено 50 современных игровых станций.

Суммарный призовой фонд обоих форматов составляет 110000 гривен (16 игровых мониторов LG, золото для World of Tanks , медали и т.д.). И трофейный кубок для команды-победителя.

Посетителей, помимо увлекательной трансляции поединков на огромном светодиодном экране (кто был в 2018 году уже оценили), ожидают различные развлечения: мастер классы, фото-зоны, аква-грим, аттракционы, развлекательные стенды, а также море подарков и сувениров от организаторов и их партнеров.