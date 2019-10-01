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  • Просмотров: 36
  • Дата: Сегодня, 19:40
Сегодня, 19:40

На улице Гоголя активно ремонтируют здания – памятники архитектуры.

Категория: Фоторепортаж


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На улице Гоголя активно ремонтируют здания – памятники архитектуры.
На улице Гоголя активно ремонтируют здания – памятники архитектуры.
На улице Гоголя активно ремонтируют здания – памятники архитектуры.
На улице Гоголя активно ремонтируют здания – памятники архитектуры.
На улице Гоголя активно ремонтируют здания – памятники архитектуры.
На улице Гоголя активно ремонтируют здания – памятники архитектуры.
На улице Гоголя активно ремонтируют здания – памятники архитектуры.
На улице Гоголя активно ремонтируют здания – памятники архитектуры.
На улице Гоголя активно ремонтируют здания – памятники архитектуры.
На улице Гоголя активно ремонтируют здания – памятники архитектуры.
На улице Гоголя активно ремонтируют здания – памятники архитектуры.
На улице Гоголя активно ремонтируют здания – памятники архитектуры.
На улице Гоголя активно ремонтируют здания – памятники архитектуры.
На улице Гоголя активно ремонтируют здания – памятники архитектуры.
На улице Гоголя активно ремонтируют здания – памятники архитектуры.
На улице Гоголя активно ремонтируют здания – памятники архитектуры.
На улице Гоголя активно ремонтируют здания – памятники архитектуры.
На улице Гоголя активно ремонтируют здания – памятники архитектуры.
На улице Гоголя активно ремонтируют здания – памятники архитектуры.
На улице Гоголя активно ремонтируют здания – памятники архитектуры.
На улице Гоголя активно ремонтируют здания – памятники архитектуры.
На улице Гоголя активно ремонтируют здания – памятники архитектуры.
На улице Гоголя активно ремонтируют здания – памятники архитектуры.
На улице Гоголя активно ремонтируют здания – памятники архитектуры.
На улице Гоголя активно ремонтируют здания – памятники архитектуры.
На улице Гоголя активно ремонтируют здания – памятники архитектуры.
На улице Гоголя активно ремонтируют здания – памятники архитектуры.
На улице Гоголя активно ремонтируют здания – памятники архитектуры.
На улице Гоголя активно ремонтируют здания – памятники архитектуры.
На улице Гоголя активно ремонтируют здания – памятники архитектуры.
На улице Гоголя активно ремонтируют здания – памятники архитектуры.
На улице Гоголя активно ремонтируют здания – памятники архитектуры.
На улице Гоголя активно ремонтируют здания – памятники архитектуры.
На улице Гоголя активно ремонтируют здания – памятники архитектуры.
На улице Гоголя активно ремонтируют здания – памятники архитектуры.
На улице Гоголя активно ремонтируют здания – памятники архитектуры.
На улице Гоголя активно ремонтируют здания – памятники архитектуры.
На улице Гоголя активно ремонтируют здания – памятники архитектуры.
На улице Гоголя активно ремонтируют здания – памятники архитектуры.
На улице Гоголя активно ремонтируют здания – памятники архитектуры.
На улице Гоголя активно ремонтируют здания – памятники архитектуры.
На улице Гоголя активно ремонтируют здания – памятники архитектуры.
На улице Гоголя активно ремонтируют здания – памятники архитектуры.
На улице Гоголя активно ремонтируют здания – памятники архитектуры.
На улице Гоголя активно ремонтируют здания – памятники архитектуры.
На улице Гоголя активно ремонтируют здания – памятники архитектуры.
На улице Гоголя активно ремонтируют здания – памятники архитектуры.
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Среди домов, которые будут отремонтированы знаменитые дома Фальц-Фейнов, в том числе дом с Атлантами. Не так давно скульптурная композиция Товия Фишеля была приведена в порядок, но в целом фасад здания построенного в самом начале прошлого века не выдерживает никакой критики.

Также будет отремонтирован соседний дом Шемякина, в котором долгое время проживал знаменитый офтальмолог, ученый, врач Владимир Филатов.

Все  здания имеют значительные по пространству дворы, где расположены внутренние части здания, службы и флигеля.

Установлен забор, который полностью закрывает проход по пешеходной нечетной части улицы.


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На улице Гоголя активно ремонтируют здания – памятники архитектуры.

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