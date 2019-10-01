На улице Гоголя активно ремонтируют здания – памятники архитектуры.

Среди домов, которые будут отремонтированы знаменитые дома Фальц-Фейнов, в том числе дом с Атлантами. Не так давно скульптурная композиция Товия Фишеля была приведена в порядок, но в целом фасад здания построенного в самом начале прошлого века не выдерживает никакой критики.

Также будет отремонтирован соседний дом Шемякина, в котором долгое время проживал знаменитый офтальмолог, ученый, врач Владимир Филатов.

Все здания имеют значительные по пространству дворы, где расположены внутренние части здания, службы и флигеля.

Установлен забор, который полностью закрывает проход по пешеходной нечетной части улицы.