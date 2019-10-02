Открытие учебного года в «Университете третьего возраста»

В актовом зале Еврейского культурного центра «Бейт Гранд» состоялось торжественное открытие 2019-2020 учебного года в «Университете третьего возраста» территориального центра социального обслуживания Приморского района Одессы.

Встреча приурочена к Международному дню пожилого человека.

В программе мероприятия: торжественный первый звонок, анонс учебных и творческих планов почтенных студентов на новый учебный год, поздравления от участников, организаторов и социальных партнеров, а также специальная концертная программа от слушателей – участников театральной студии центра «Сюрприз».