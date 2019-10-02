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  • Дата: Вчера, 19:34
Вчера, 19:34

Открытие учебного года в «Университете третьего возраста»

Категория: Фоторепортаж


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Открытие учебного года в «Университете третьего возраста»
Открытие учебного года в «Университете третьего возраста»
Открытие учебного года в «Университете третьего возраста»
Открытие учебного года в «Университете третьего возраста»
Открытие учебного года в «Университете третьего возраста»
Открытие учебного года в «Университете третьего возраста»
Открытие учебного года в «Университете третьего возраста»
Открытие учебного года в «Университете третьего возраста»
Открытие учебного года в «Университете третьего возраста»
Открытие учебного года в «Университете третьего возраста»
Открытие учебного года в «Университете третьего возраста»
Открытие учебного года в «Университете третьего возраста»
Открытие учебного года в «Университете третьего возраста»
Открытие учебного года в «Университете третьего возраста»
Открытие учебного года в «Университете третьего возраста»
Открытие учебного года в «Университете третьего возраста»
Открытие учебного года в «Университете третьего возраста»
Открытие учебного года в «Университете третьего возраста»
Открытие учебного года в «Университете третьего возраста»
Открытие учебного года в «Университете третьего возраста»
Открытие учебного года в «Университете третьего возраста»
Открытие учебного года в «Университете третьего возраста»
Открытие учебного года в «Университете третьего возраста»
Открытие учебного года в «Университете третьего возраста»
Открытие учебного года в «Университете третьего возраста»
Открытие учебного года в «Университете третьего возраста»
Открытие учебного года в «Университете третьего возраста»
Открытие учебного года в «Университете третьего возраста»
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В актовом зале Еврейского культурного центра «Бейт Гранд» состоялось торжественное открытие 2019-2020 учебного года в «Университете третьего возраста» территориального центра социального обслуживания Приморского района Одессы.

Встреча приурочена к Международному дню пожилого человека.

В программе мероприятия: торжественный первый звонок, анонс учебных и творческих планов почтенных студентов на новый учебный год, поздравления от участников, организаторов и социальных партнеров, а также специальная концертная программа от слушателей – участников театральной студии центра «Сюрприз».


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Открытие учебного года в «Университете третьего возраста»

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