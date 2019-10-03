На Соборной площади строят самую большую в Одессе инклюзивную детскую площадку  

Коммунальные службы демонтировали старую детскую площадку на Соборной площади. Вместо нее там оборудуют безбарьерное игровое пространство, адаптированное для детей с инвалидностью.

Детскую площадку оснастят необходимыми подъездами для инвалидных колясок. Игровые элементы площадки направлены на развитие вестибулярного аппарата, координации движений и тактильных чувств у детей и предназначены для того, чтобы дети с любыми возможностями здоровья могли активно проводить время вместе, учиться и расти.