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  • Просмотров: 136
  • Дата: Вчера, 20:03
Вчера, 20:03

На Соборной площади строят самую большую в Одессе инклюзивную детскую площадку  

Категория: Фоторепортаж


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На Соборной площади строят самую большую в Одессе инклюзивную детскую площадку  
На Соборной площади строят самую большую в Одессе инклюзивную детскую площадку  
На Соборной площади строят самую большую в Одессе инклюзивную детскую площадку  
На Соборной площади строят самую большую в Одессе инклюзивную детскую площадку  
На Соборной площади строят самую большую в Одессе инклюзивную детскую площадку  
На Соборной площади строят самую большую в Одессе инклюзивную детскую площадку  
На Соборной площади строят самую большую в Одессе инклюзивную детскую площадку  
На Соборной площади строят самую большую в Одессе инклюзивную детскую площадку  
На Соборной площади строят самую большую в Одессе инклюзивную детскую площадку  
На Соборной площади строят самую большую в Одессе инклюзивную детскую площадку  
На Соборной площади строят самую большую в Одессе инклюзивную детскую площадку  
На Соборной площади строят самую большую в Одессе инклюзивную детскую площадку  
На Соборной площади строят самую большую в Одессе инклюзивную детскую площадку  
На Соборной площади строят самую большую в Одессе инклюзивную детскую площадку  
На Соборной площади строят самую большую в Одессе инклюзивную детскую площадку  
На Соборной площади строят самую большую в Одессе инклюзивную детскую площадку  
На Соборной площади строят самую большую в Одессе инклюзивную детскую площадку  
На Соборной площади строят самую большую в Одессе инклюзивную детскую площадку  
На Соборной площади строят самую большую в Одессе инклюзивную детскую площадку  
На Соборной площади строят самую большую в Одессе инклюзивную детскую площадку  
На Соборной площади строят самую большую в Одессе инклюзивную детскую площадку  
На Соборной площади строят самую большую в Одессе инклюзивную детскую площадку  
На Соборной площади строят самую большую в Одессе инклюзивную детскую площадку  
На Соборной площади строят самую большую в Одессе инклюзивную детскую площадку  
На Соборной площади строят самую большую в Одессе инклюзивную детскую площадку  
На Соборной площади строят самую большую в Одессе инклюзивную детскую площадку  
На Соборной площади строят самую большую в Одессе инклюзивную детскую площадку  
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Коммунальные службы демонтировали старую детскую площадку на Соборной площади. Вместо нее там оборудуют безбарьерное игровое пространство, адаптированное для детей с инвалидностью.

Детскую площадку оснастят необходимыми подъездами для инвалидных колясок. Игровые элементы площадки направлены на развитие вестибулярного аппарата, координации движений и тактильных чувств у детей и предназначены для того, чтобы дети с любыми возможностями здоровья могли активно проводить время вместе, учиться и расти. 


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На Соборной площади строят самую большую в Одессе инклюзивную детскую площадку  

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