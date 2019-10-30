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  • Просмотров: 194
  • Дата: Вчера, 14:32
Вчера, 14:32

ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.

Категория: Фоторепортаж


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ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.
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Сегодня, 30 октября, состоялась очередная ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета 7-го созыва.

 

Соответствующее распоряжение № 881 мэр Одессы Геннадий Труханов подписал 24 сентября.

 

На повестку дня были вынесены вопросы:

 

  - О бюджете и финансах.

  - О целевых программах.

  - О приватизации и отчуждении объектов коммунальной собственности.

  - О земельных правоотношениях.

  - О создании, ликвидации, изменении наименования, утверждении уставов коммунальных предприятий, учреждений, об их деятельности.


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ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.

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