ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета в лицах.

Автор: фото Вячеслава Тенякова
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Сегодня, 30 октября, состоялась очередная ХXXVIІІ сессия Одесского городского совета 7-го созыва.
Соответствующее распоряжение № 881 мэр Одессы Геннадий Труханов подписал 24 сентября.
На повестку дня были вынесены вопросы:
- О бюджете и финансах.
- О целевых программах.
- О приватизации и отчуждении объектов коммунальной собственности.
- О земельных правоотношениях.
- О создании, ликвидации, изменении наименования, утверждении уставов коммунальных предприятий, учреждений, об их деятельности.