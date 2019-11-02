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  • Дата: Сегодня, 20:09
Сегодня, 20:09

День медведей в одесском зоопарке

Категория: Фоторепортаж


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День медведей в одесском зоопарке
День медведей в одесском зоопарке
День медведей в одесском зоопарке
День медведей в одесском зоопарке
День медведей в одесском зоопарке
День медведей в одесском зоопарке
День медведей в одесском зоопарке
День медведей в одесском зоопарке
День медведей в одесском зоопарке
День медведей в одесском зоопарке
День медведей в одесском зоопарке
День медведей в одесском зоопарке
День медведей в одесском зоопарке
День медведей в одесском зоопарке
День медведей в одесском зоопарке
День медведей в одесском зоопарке
День медведей в одесском зоопарке
День медведей в одесском зоопарке
День медведей в одесском зоопарке
День медведей в одесском зоопарке
День медведей в одесском зоопарке
День медведей в одесском зоопарке
День медведей в одесском зоопарке
День медведей в одесском зоопарке
День медведей в одесском зоопарке
День медведей в одесском зоопарке
День медведей в одесском зоопарке
День медведей в одесском зоопарке
День медведей в одесском зоопарке
День медведей в одесском зоопарке
День медведей в одесском зоопарке
День медведей в одесском зоопарке
День медведей в одесском зоопарке
День медведей в одесском зоопарке
День медведей в одесском зоопарке
День медведей в одесском зоопарке
День медведей в одесском зоопарке
День медведей в одесском зоопарке
День медведей в одесском зоопарке
День медведей в одесском зоопарке
День медведей в одесском зоопарке
День медведей в одесском зоопарке
День медведей в одесском зоопарке
День медведей в одесском зоопарке
День медведей в одесском зоопарке
День медведей в одесском зоопарке
День медведей в одесском зоопарке
День медведей в одесском зоопарке
День медведей в одесском зоопарке
День медведей в одесском зоопарке
День медведей в одесском зоопарке
День медведей в одесском зоопарке
День медведей в одесском зоопарке
День медведей в одесском зоопарке
День медведей в одесском зоопарке
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Сегодня Одесский зоопарк пригласил жителей и гостей города на веселый праздник «День медведей».

Гостям праздника рассказали о косолапых обитателей зоопарка и о том, как медведи готовятся к зиме.

Маленьких любителей природы в этот день ждала игровая программа в компании аниматоров - Белого и Бурого мишек. Вместе с ними дети приняли участие в конкурсах, играх и проявили свои знания в викторине о медведях.

В конце празднования организаторы пригласили всех на показательное кормление виновников торжества - бурых медведей. В Одесском зоопарке проживают три медведя - Бумер, Феня и Поляна.


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День медведей в одесском зоопарке

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