День медведей в одесском зоопарке

Сегодня Одесский зоопарк пригласил жителей и гостей города на веселый праздник «День медведей».

Гостям праздника рассказали о косолапых обитателей зоопарка и о том, как медведи готовятся к зиме.

Маленьких любителей природы в этот день ждала игровая программа в компании аниматоров - Белого и Бурого мишек. Вместе с ними дети приняли участие в конкурсах, играх и проявили свои знания в викторине о медведях.

В конце празднования организаторы пригласили всех на показательное кормление виновников торжества - бурых медведей. В Одесском зоопарке проживают три медведя - Бумер, Феня и Поляна.