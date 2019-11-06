«Блокпост памяти» в Одессе

С сегодняшнего дня в Военном музее, что на вул. Пироговской, проводится выставка «Блокпост памяти». На выставке представлены экспонаты в зеленых ящиках с личными вещами погибших героев, которые передали родственники, друзья и военные побратимы погибших. А также, можно увидите вещи, собранные волонтерами, которые принимали участие поисковых миссиях «Эвакуация 200» и «Черный тюльпан». Волонтеры работали на временно оккупированных территориях: Саур-Могила, Иловайск, Дебальцево и Донецкий аэропорт.