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  • Дата: Сегодня, 16:19
Сегодня, 16:19

Начат новый этап реконструкции старейшей одесской больницы

Категория: Фоторепортаж


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Начат новый этап реконструкции старейшей одесской больницы
Начат новый этап реконструкции старейшей одесской больницы
Начат новый этап реконструкции старейшей одесской больницы
Начат новый этап реконструкции старейшей одесской больницы
Начат новый этап реконструкции старейшей одесской больницы
Начат новый этап реконструкции старейшей одесской больницы
Начат новый этап реконструкции старейшей одесской больницы
Начат новый этап реконструкции старейшей одесской больницы
Начат новый этап реконструкции старейшей одесской больницы
Начат новый этап реконструкции старейшей одесской больницы
Начат новый этап реконструкции старейшей одесской больницы
Начат новый этап реконструкции старейшей одесской больницы
Начат новый этап реконструкции старейшей одесской больницы
Начат новый этап реконструкции старейшей одесской больницы
Начат новый этап реконструкции старейшей одесской больницы
Начат новый этап реконструкции старейшей одесской больницы
Начат новый этап реконструкции старейшей одесской больницы
Начат новый этап реконструкции старейшей одесской больницы
Начат новый этап реконструкции старейшей одесской больницы
Начат новый этап реконструкции старейшей одесской больницы
Начат новый этап реконструкции старейшей одесской больницы
Начат новый этап реконструкции старейшей одесской больницы
Начат новый этап реконструкции старейшей одесской больницы
Начат новый этап реконструкции старейшей одесской больницы
Начат новый этап реконструкции старейшей одесской больницы
Начат новый этап реконструкции старейшей одесской больницы
Начат новый этап реконструкции старейшей одесской больницы
Начат новый этап реконструкции старейшей одесской больницы
Начат новый этап реконструкции старейшей одесской больницы
Начат новый этап реконструкции старейшей одесской больницы
Начат новый этап реконструкции старейшей одесской больницы
Начат новый этап реконструкции старейшей одесской больницы
Начат новый этап реконструкции старейшей одесской больницы
Начат новый этап реконструкции старейшей одесской больницы
Начат новый этап реконструкции старейшей одесской больницы
Начат новый этап реконструкции старейшей одесской больницы
Начат новый этап реконструкции старейшей одесской больницы
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Городские власти Одессы продолжают поэтапную реконструкцию городской клинической инфекционной больницы. В настоящее время проводится капитальный ремонт корпусов «Ж», «З» и «К» на территории больницы.

Ремонтные работы проводятся за счет средств городского бюджета. Заказчиком работ является управление капитального строительства Одесского горсовета.

На базе зданий старой прачечной и пищеблока, которые в настоящее время не используются, будут построены новые корпуса с боксированными и маломестными палатами. Это даст возможность изоляции инфекционных больных с различными диагнозами и улучшит условия пребывания пациентов в учреждении.

После ремонта в новые корпуса будут переведены детские отделения из Валиховского корпуса, что даст возможность провести его дальнейший поэтапный ремонт. Также в новых корпусах разместятся центральное стерилизационное отделение и молочная кухня.

Кроме того, на территории больницы проводится капитальный ремонт внутриплощадочных инженерных коммуникаций с заменой систем водоснабжения, канализации и электросетей.

Открыто после капитального ремонта новое приемное отделение инфекционной больницы, для которого городским департаментом здравоохранения закуплено новое медицинское оборудование и мебель.

Справка:

Одесская городская клиническая инфекционная больница — единственное лечебное учреждение, которое круглосуточно оказывает ургентную стационарную помощь жителям Одессы и области с инфекционными заболеваниями. В 2018 году лечение здесь получили свыше 22-х тысяч пациентов, в том числе более 4-х тысяч жителей районов Одесской области.

Одесская инфекционная больница — старейшее лечебное учреждение города и одно из первых каменных зданий в Одессе. Больница основана в 1802-1804 гг. по инициативе герцога де Ришелье, построена по проекту архитекторов Тома де Томона и Франца Фраполли. Исторические здания

больницы являются памятниками архитектуры, а Циркульный корпус — памятник архитектуры национального значения.


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Начат новый этап реконструкции старейшей одесской больницы

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