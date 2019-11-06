Начат новый этап реконструкции старейшей одесской больницы

Городские власти Одессы продолжают поэтапную реконструкцию городской клинической инфекционной больницы. В настоящее время проводится капитальный ремонт корпусов «Ж», «З» и «К» на территории больницы.

Ремонтные работы проводятся за счет средств городского бюджета. Заказчиком работ является управление капитального строительства Одесского горсовета.

На базе зданий старой прачечной и пищеблока, которые в настоящее время не используются, будут построены новые корпуса с боксированными и маломестными палатами. Это даст возможность изоляции инфекционных больных с различными диагнозами и улучшит условия пребывания пациентов в учреждении.

После ремонта в новые корпуса будут переведены детские отделения из Валиховского корпуса, что даст возможность провести его дальнейший поэтапный ремонт. Также в новых корпусах разместятся центральное стерилизационное отделение и молочная кухня.

Кроме того, на территории больницы проводится капитальный ремонт внутриплощадочных инженерных коммуникаций с заменой систем водоснабжения, канализации и электросетей.

Открыто после капитального ремонта новое приемное отделение инфекционной больницы, для которого городским департаментом здравоохранения закуплено новое медицинское оборудование и мебель.

Справка:

Одесская городская клиническая инфекционная больница — единственное лечебное учреждение, которое круглосуточно оказывает ургентную стационарную помощь жителям Одессы и области с инфекционными заболеваниями. В 2018 году лечение здесь получили свыше 22-х тысяч пациентов, в том числе более 4-х тысяч жителей районов Одесской области.

Одесская инфекционная больница — старейшее лечебное учреждение города и одно из первых каменных зданий в Одессе. Больница основана в 1802-1804 гг. по инициативе герцога де Ришелье, построена по проекту архитекторов Тома де Томона и Франца Фраполли. Исторические здания

больницы являются памятниками архитектуры, а Циркульный корпус — памятник архитектуры национального значения.