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  • Просмотров: 100
  • Дата: Сегодня, 16:49
Сегодня, 16:49

«Блокпост памяти» в Одессе

Категория: Фоторепортаж


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«Блокпост памяти» в Одессе
«Блокпост памяти» в Одессе
«Блокпост памяти» в Одессе
«Блокпост памяти» в Одессе
«Блокпост памяти» в Одессе
«Блокпост памяти» в Одессе
«Блокпост памяти» в Одессе
«Блокпост памяти» в Одессе
«Блокпост памяти» в Одессе
«Блокпост памяти» в Одессе
«Блокпост памяти» в Одессе
«Блокпост памяти» в Одессе
«Блокпост памяти» в Одессе
«Блокпост памяти» в Одессе
«Блокпост памяти» в Одессе
«Блокпост памяти» в Одессе
«Блокпост памяти» в Одессе
«Блокпост памяти» в Одессе
«Блокпост памяти» в Одессе
«Блокпост памяти» в Одессе
«Блокпост памяти» в Одессе
«Блокпост памяти» в Одессе
«Блокпост памяти» в Одессе
«Блокпост памяти» в Одессе
«Блокпост памяти» в Одессе
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С сегодняшнего дня в Военном музее, что на вул. Пироговской, проводится выставка «Блокпост памяти».

На выставке представлены экспонаты в зеленых ящиках с личными вещами погибших героев, которые передали родственники, друзья и военные побратимы погибших. А также, можно увидите вещи, собранные волонтерами, которые принимали участие  поисковых миссиях «Эвакуация 200» и «Черный тюльпан». Волонтеры работали на временно оккупированных территориях: Саур-Могила, Иловайск, Дебальцево и Донецкий аэропорт.


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«Блокпост памяти» в Одессе

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