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Сегодня, 20:21

Французский бульвар.

Категория: Фоторепортаж


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Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
Французский бульвар.
next

Французский бульвар является одной из самых старых, но при этом весьма интересной улицей Одессы. Когда-то она была известна как Малофонтанская дорога. Нынешнее название улица получает в 1902 году в честь посещения царем Николаем II Франции. Сегодня Французский бульвар считается одним из самых престижных и благоустроенных уголков нашего города. Когда в Одессе были запущены электрические трамваи, то одну из их первых линий провели именно по бульвару в сторону Аркадии.


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Французский бульвар.

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