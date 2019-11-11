Французский бульвар является одной из самых старых, но при этом весьма интересной улицей Одессы. Когда-то она была известна как Малофонтанская дорога. Нынешнее название улица получает в 1902 году в честь посещения царем Николаем II Франции. Сегодня Французский бульвар считается одним из самых престижных и благоустроенных уголков нашего города. Когда в Одессе были запущены электрические трамваи, то одну из их первых линий провели именно по бульвару в сторону Аркадии.