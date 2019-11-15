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  • Дата: Сегодня, 09:17
Сегодня, 09:17

Доходный дом и памятник архитектуры отреставрируют за 16 миллионов из бюджета Одессы

Категория: Фоторепортаж


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Доходный дом и памятник архитектуры отреставрируют за 16 миллионов из бюджета Одессы
Доходный дом и памятник архитектуры отреставрируют за 16 миллионов из бюджета Одессы
Доходный дом и памятник архитектуры отреставрируют за 16 миллионов из бюджета Одессы
Доходный дом и памятник архитектуры отреставрируют за 16 миллионов из бюджета Одессы
Доходный дом и памятник архитектуры отреставрируют за 16 миллионов из бюджета Одессы
Доходный дом и памятник архитектуры отреставрируют за 16 миллионов из бюджета Одессы
Доходный дом и памятник архитектуры отреставрируют за 16 миллионов из бюджета Одессы
Доходный дом и памятник архитектуры отреставрируют за 16 миллионов из бюджета Одессы
Доходный дом и памятник архитектуры отреставрируют за 16 миллионов из бюджета Одессы
Доходный дом и памятник архитектуры отреставрируют за 16 миллионов из бюджета Одессы
Доходный дом и памятник архитектуры отреставрируют за 16 миллионов из бюджета Одессы
Доходный дом и памятник архитектуры отреставрируют за 16 миллионов из бюджета Одессы
Доходный дом и памятник архитектуры отреставрируют за 16 миллионов из бюджета Одессы
Доходный дом и памятник архитектуры отреставрируют за 16 миллионов из бюджета Одессы
Доходный дом и памятник архитектуры отреставрируют за 16 миллионов из бюджета Одессы
Доходный дом и памятник архитектуры отреставрируют за 16 миллионов из бюджета Одессы
Доходный дом и памятник архитектуры отреставрируют за 16 миллионов из бюджета Одессы
Доходный дом и памятник архитектуры отреставрируют за 16 миллионов из бюджета Одессы
Доходный дом и памятник архитектуры отреставрируют за 16 миллионов из бюджета Одессы
Доходный дом и памятник архитектуры отреставрируют за 16 миллионов из бюджета Одессы
Доходный дом и памятник архитектуры отреставрируют за 16 миллионов из бюджета Одессы
Доходный дом и памятник архитектуры отреставрируют за 16 миллионов из бюджета Одессы
Доходный дом и памятник архитектуры отреставрируют за 16 миллионов из бюджета Одессы
Доходный дом и памятник архитектуры отреставрируют за 16 миллионов из бюджета Одессы
Доходный дом и памятник архитектуры отреставрируют за 16 миллионов из бюджета Одессы
Доходный дом и памятник архитектуры отреставрируют за 16 миллионов из бюджета Одессы
Доходный дом и памятник архитектуры отреставрируют за 16 миллионов из бюджета Одессы
Доходный дом и памятник архитектуры отреставрируют за 16 миллионов из бюджета Одессы

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В исторической части Одессы реставрируют известный памятник архитектуры на улице Пушкинской, 78 угол Пантелеймоновской. Фасад здания давно нуждается в ремонте, как и его кровля.

Изначально это был доходный дом Усачева, позже после ремонта – дом Тамазини, был построен в 1874 году архитектором из Луцка Феликсом Гонсиоровским.

Сейчас это 3-этажное здание не только жилой дом, но и место, где обосновался магазин-кофейня.

Финансироваться проект будет за счет средств местного бюджета, а работы планируют завершить до 31 декабря 2020.


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Доходный дом и памятник архитектуры отреставрируют за 16 миллионов из бюджета Одессы

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