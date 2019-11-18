В честь Дня недоношенных детей Воронцовскую колоннаду подсветили сиреневым цветом.

17 ноября во всем мире проходит День недоношенных детей. В знак солидарности с семьями, где дети родились раньше срока. Воронцовская колоннада в Одессе подсвечивалась сиреневым цветом – символом этого дня. Он означает надежду, сострадание и открытость.

Согласно данным МОЗ, ежегодно в мире рождается около 15 миллионов недоношенных детей, в Украине эта цифра составляет около 20 тысяч. Первые месяцы жизни таких деток проходят в реанимации, ведь за ними нужен специальный уход.