«Оружием пролетариата» покрыты дороги Одессы.

Недаром Пушкин в своем бессмертном романе в стихах иронично упоминал знаменитую одесскую грязь.

Трудно даже представить себе, какой была Одесса впервые годы своего существования. Для того чтобы повозки и экипажи могли в дождь проехать по ее улицам, вдоль них выкапывали канавы, в которые стекала вода.

В 1815 году городские власти приняли решение облицевать «плиточным камнем» канавы на четырех главных улицах. Однако это решило проблему только в центре города, и то ненадолго.

Постоянная распутица настолько мешала развитию города, что власти решили: пора вплотную заняться созданием нормальных дорог. И улицы стали выкладывать щебнем из местного известняка, который, кстати, был совершенно непригоден для мостовых. Но щебень не спасал, а кроме того, узкие ободья колес повозок, обитые железом, способны были быстро разрушить любое покрытие.

Примерно в это же время на одесских улицах появился венгерский керамит или клинкер — обожженный до спекания кирпич. Увы, от керамита пришлось отказаться, поскольку производитель назначил за свой товар очень высокую цену. К тому же, говорят, на этом покрытии после дождя у лошадей разъезжались ноги.

Таким образом, в Одессе испробовали разные виды покрытий — торцовая мостовая, асфальтовая, гранитная… К 1880 году «дорожные злоключения» Одессы, наконец, закончились. Город приобрел, нормальные мостовые и тротуары и стал одним из самых благоустроенных городов страны.

Лучшим камнем для мощения во все времена считался лавовый булыжник, то есть полученный из вулканической лавы. Он был прочный, тяжелый, практически не стираемый. На пароходах, приходивших из Италии, его использовали в качестве балласта.