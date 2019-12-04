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  • Просмотров: 81
  • Дата: Сегодня, 14:26
Сегодня, 14:26

Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло

Категория: Фоторепортаж


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Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло
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Пламя уже охватило 3000 квадратных метров здания

Число пострадавших в результате масштабного пожара в здании колледжа в центре Одессы возросло до 19 человек. Среди них была преподаватель колледжа – женщина погибла.

Среди пострадавших – есть семеро несовершеннолетних. В ГСЧС же рассказали, что травмы получили и пятеро спасателей.

Спасенных студентов и преподавателей разместили в здании банка, которое находится с другой стороны Пушкинской. А тем временем площадь пожара уже превысила 3000 квадратных метров. У спасателей заканчивается топливо в машинах, и его подвозят в канистрах.


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Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло

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