Крупный пожар в одесском колледже: число пострадавших возросло

Пламя уже охватило 3000 квадратных метров здания

Число пострадавших в результате масштабного пожара в здании колледжа в центре Одессы возросло до 19 человек. Среди них была преподаватель колледжа – женщина погибла.

Среди пострадавших – есть семеро несовершеннолетних. В ГСЧС же рассказали, что травмы получили и пятеро спасателей.

Спасенных студентов и преподавателей разместили в здании банка, которое находится с другой стороны Пушкинской. А тем временем площадь пожара уже превысила 3000 квадратных метров. У спасателей заканчивается топливо в машинах, и его подвозят в канистрах.