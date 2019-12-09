Трагедия в Одессе: началась поисковая операция.

Прибывший из Киева в Одессу спецотряд спасательно-поисковой службы ГСЧС начал операцию в шестиэтажном здании на пересечении улиц Троицкой и Пушкинской, пострадавшем накануне от масштабного пожара.

Спасателей, оснащенных инструментами для прохода через завалы, поднимают к крыше на специальном кране, а затем опускают внутрь – для поиска людей.

Эксперты-строители, привлеченные к осмотру здания, подтвердили, что его каркас – «в удовлетворительном состоянии». По информации областного управления ГСЧС, открытый огонь в доме не наблюдается, пожарные гасят отдельные очаги тления.