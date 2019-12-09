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  • Просмотров: 89
  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

Трагедия в Одессе: началась поисковая операция.

Категория: Фоторепортаж


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Трагедия в Одессе: началась поисковая операция.
Трагедия в Одессе: началась поисковая операция.
Трагедия в Одессе: началась поисковая операция.
Трагедия в Одессе: началась поисковая операция.
Трагедия в Одессе: началась поисковая операция.
Трагедия в Одессе: началась поисковая операция.
Трагедия в Одессе: началась поисковая операция.
Трагедия в Одессе: началась поисковая операция.
Трагедия в Одессе: началась поисковая операция.
Трагедия в Одессе: началась поисковая операция.
Трагедия в Одессе: началась поисковая операция.
Трагедия в Одессе: началась поисковая операция.
Трагедия в Одессе: началась поисковая операция.
Трагедия в Одессе: началась поисковая операция.
Трагедия в Одессе: началась поисковая операция.
Трагедия в Одессе: началась поисковая операция.
Трагедия в Одессе: началась поисковая операция.
Трагедия в Одессе: началась поисковая операция.
Трагедия в Одессе: началась поисковая операция.
Трагедия в Одессе: началась поисковая операция.
Трагедия в Одессе: началась поисковая операция.
Трагедия в Одессе: началась поисковая операция.
Трагедия в Одессе: началась поисковая операция.
Трагедия в Одессе: началась поисковая операция.
Трагедия в Одессе: началась поисковая операция.
Трагедия в Одессе: началась поисковая операция.
Трагедия в Одессе: началась поисковая операция.
Трагедия в Одессе: началась поисковая операция.
Трагедия в Одессе: началась поисковая операция.
Трагедия в Одессе: началась поисковая операция.
Трагедия в Одессе: началась поисковая операция.
Трагедия в Одессе: началась поисковая операция.
Трагедия в Одессе: началась поисковая операция.
Трагедия в Одессе: началась поисковая операция.
Трагедия в Одессе: началась поисковая операция.
Трагедия в Одессе: началась поисковая операция.
Трагедия в Одессе: началась поисковая операция.
Трагедия в Одессе: началась поисковая операция.
Трагедия в Одессе: началась поисковая операция.
Трагедия в Одессе: началась поисковая операция.
Трагедия в Одессе: началась поисковая операция.
Трагедия в Одессе: началась поисковая операция.
Трагедия в Одессе: началась поисковая операция.
Трагедия в Одессе: началась поисковая операция.
Трагедия в Одессе: началась поисковая операция.
Трагедия в Одессе: началась поисковая операция.
Трагедия в Одессе: началась поисковая операция.
Трагедия в Одессе: началась поисковая операция.
Трагедия в Одессе: началась поисковая операция.
Трагедия в Одессе: началась поисковая операция.
Трагедия в Одессе: началась поисковая операция.

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Прибывший из Киева в Одессу спецотряд спасательно-поисковой службы ГСЧС начал операцию в шестиэтажном здании на пересечении улиц Троицкой и Пушкинской, пострадавшем накануне от масштабного пожара.

Спасателей, оснащенных инструментами для прохода через завалы, поднимают к крыше на специальном кране, а затем опускают внутрь – для поиска людей.

Эксперты-строители, привлеченные к осмотру здания, подтвердили, что его каркас – «в удовлетворительном состоянии». По информации областного управления ГСЧС, открытый огонь в доме не наблюдается, пожарные гасят отдельные очаги тления.


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Трагедия в Одессе: началась поисковая операция.

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