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Благотворительный аукцион 16.12.2019

Категория: Фоторепортаж


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Благотворительный аукцион 16.12.2019
Благотворительный аукцион 16.12.2019
Благотворительный аукцион 16.12.2019
Благотворительный аукцион 16.12.2019
Благотворительный аукцион 16.12.2019
Благотворительный аукцион 16.12.2019
Благотворительный аукцион 16.12.2019
Благотворительный аукцион 16.12.2019
Благотворительный аукцион 16.12.2019
Благотворительный аукцион 16.12.2019
Благотворительный аукцион 16.12.2019
Благотворительный аукцион 16.12.2019
Благотворительный аукцион 16.12.2019
Благотворительный аукцион 16.12.2019
Благотворительный аукцион 16.12.2019
Благотворительный аукцион 16.12.2019
Благотворительный аукцион 16.12.2019
Благотворительный аукцион 16.12.2019
Благотворительный аукцион 16.12.2019
Благотворительный аукцион 16.12.2019
Благотворительный аукцион 16.12.2019
Благотворительный аукцион 16.12.2019
Благотворительный аукцион 16.12.2019
Благотворительный аукцион 16.12.2019
Благотворительный аукцион 16.12.2019
Благотворительный аукцион 16.12.2019
Благотворительный аукцион 16.12.2019
Благотворительный аукцион 16.12.2019
Благотворительный аукцион 16.12.2019
Благотворительный аукцион 16.12.2019
Благотворительный аукцион 16.12.2019
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Одесская региональная организация НСЖУ (председатель Работин Юрий Анатольевич) совместно с художниками:

- Аллой Шляховой

- Натальей Журой

- Светланой Норель

- Александрой Петровой

- Петром Рыбиным

- Сергеем Баско

- Олегом Дряминым

- Сергеем Жану

проводят благотворительный аукцион в помощь пострадавшим от пожара в одесском колледже экономики 4 декабря 2019г.

Работы художников выставлены в помещении НСЖУ (Одесса, проспект Шевченко, 11), тел. 050-652-38-54 (Работин Юрий Анатольевич)

Аукцион состоится 16.12.2019 в 12.00 в помещении НСЖУ,

и будет проводиться online в группе:

https://www.facebook.com/groups/Charity.Art.Auction/

подробная информация и контакты:

на странице: https://www.facebook.com/4martgallery

на сайте: https://4m-gallery.com/

Ведущий аукциона: арт-куратор Алик Ветроф

При организационной и технической поддержке галереи-студии «4М»


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Благотворительный аукцион 16.12.2019

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