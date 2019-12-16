Благотворительный аукцион 16.12.2019

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Одесская региональная организация НСЖУ (председатель Работин Юрий Анатольевич) совместно с художниками:
- Аллой Шляховой
- Натальей Журой
- Светланой Норель
- Александрой Петровой
- Петром Рыбиным
- Сергеем Баско
- Олегом Дряминым
- Сергеем Жану
проводят благотворительный аукцион в помощь пострадавшим от пожара в одесском колледже экономики 4 декабря 2019г.
Работы художников выставлены в помещении НСЖУ (Одесса, проспект Шевченко, 11), тел. 050-652-38-54 (Работин Юрий Анатольевич)
Аукцион состоится 16.12.2019 в 12.00 в помещении НСЖУ,
и будет проводиться online в группе:
https://www.facebook.com/groups/Charity.Art.Auction/
подробная информация и контакты:
на странице: https://www.facebook.com/4martgallery
на сайте: https://4m-gallery.com/
Ведущий аукциона: арт-куратор Алик Ветроф
При организационной и технической поддержке галереи-студии «4М»