Учения по пожарной безопасности в школе на Молдаванке

В средней общеобразовательной школе I-III ступеней № 1 на Михайловской площади, 10, обучаются более 1200 детей. Ребят не предупредили о планируемых учениях. В здании сработала противопожарная сигнализация, и классные руководители вывели школьников на улицу через восемь выходов.

Далее, по легенде учений, на втором этаже в классе «пострадавший» оказался отрезан от путей эвакуации. Пятеро спасателей с помощью лестницы помогли ему выбраться из ловушки. После того, как в здании «стало безопасно», учителя завели школьников обратно в здание.

За последние три года на пожарную безопасность из бюджета города выделено более 141 млн гривен. Оборудованы автоматическими системами пожарной сигнализации 127 учебных учреждений коммунальной собственности. Полторы сотни – обеспечены кнопками срочного вызова пожарных. Во всех муниципальных детских садах и школах есть средства пожаротушения, системы громоотвода. В щитовые установлены огнестойкие двери.