 
Информация к новости
  • Просмотров: 28
  • Дата: Сегодня, 00:25
Сегодня, 00:25

Учения по пожарной безопасности в школе на Молдаванке

Категория: Фоторепортаж


prev

Учения по пожарной безопасности в школе на Молдаванке
Учения по пожарной безопасности в школе на Молдаванке
Учения по пожарной безопасности в школе на Молдаванке
Учения по пожарной безопасности в школе на Молдаванке
Учения по пожарной безопасности в школе на Молдаванке
Учения по пожарной безопасности в школе на Молдаванке
Учения по пожарной безопасности в школе на Молдаванке
Учения по пожарной безопасности в школе на Молдаванке
Учения по пожарной безопасности в школе на Молдаванке
Учения по пожарной безопасности в школе на Молдаванке
Учения по пожарной безопасности в школе на Молдаванке
Учения по пожарной безопасности в школе на Молдаванке
Учения по пожарной безопасности в школе на Молдаванке
Учения по пожарной безопасности в школе на Молдаванке
Учения по пожарной безопасности в школе на Молдаванке
Учения по пожарной безопасности в школе на Молдаванке
Учения по пожарной безопасности в школе на Молдаванке
Учения по пожарной безопасности в школе на Молдаванке
Учения по пожарной безопасности в школе на Молдаванке
Учения по пожарной безопасности в школе на Молдаванке
Учения по пожарной безопасности в школе на Молдаванке
Учения по пожарной безопасности в школе на Молдаванке
Учения по пожарной безопасности в школе на Молдаванке
Учения по пожарной безопасности в школе на Молдаванке
Учения по пожарной безопасности в школе на Молдаванке
Учения по пожарной безопасности в школе на Молдаванке
Учения по пожарной безопасности в школе на Молдаванке
Учения по пожарной безопасности в школе на Молдаванке
Учения по пожарной безопасности в школе на Молдаванке
Учения по пожарной безопасности в школе на Молдаванке
Учения по пожарной безопасности в школе на Молдаванке
Учения по пожарной безопасности в школе на Молдаванке
Учения по пожарной безопасности в школе на Молдаванке
Учения по пожарной безопасности в школе на Молдаванке
next

В средней общеобразовательной школе I-III ступеней № 1 на Михайловской площади, 10, обучаются более 1200 детей. Ребят не предупредили о планируемых учениях. В здании сработала противопожарная сигнализация, и классные руководители вывели школьников на улицу через восемь выходов.

Далее, по легенде учений, на втором этаже в классе «пострадавший» оказался отрезан от путей эвакуации. Пятеро спасателей с помощью лестницы помогли ему выбраться из ловушки. После того, как в здании «стало безопасно», учителя завели школьников обратно в здание.

За последние три года на пожарную безопасность из бюджета города выделено более 141 млн гривен. Оборудованы автоматическими системами пожарной сигнализации 127 учебных учреждений коммунальной собственности. Полторы сотни – обеспечены кнопками срочного вызова пожарных. Во всех муниципальных детских садах и школах есть средства пожаротушения, системы громоотвода. В щитовые установлены огнестойкие двери.


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться ссылкой на публикацию:
Учения по пожарной безопасности в школе на Молдаванке

" data-image="">
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать