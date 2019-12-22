Блошиный рынок на Староконке занимает несколько кварталов в пределах четырёх улиц — Раскидайловской, Старопортофранковской, Колонтаевской и Косвенной. Здесь нет прилавков или лотков: одни товары разложены прямо на асфальте на кусках ткани или полиэтилена, другие развешаны на окнах и стенах домов, заборах и деревьях. Среди старого хлама и гор пластиковых безделушек можно найти действительно ценный антиквариат, а среди куч растянутой выцветшей одежды — вещи, в которых и сейчас можно выглядеть стильно и необычно.