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  • Просмотров: 162
  • Дата: Сегодня, 11:02
Сегодня, 11:02

Блошиный рынок

Категория: Фоторепортаж


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Блошиный рынок
Блошиный рынок
Блошиный рынок
Блошиный рынок
Блошиный рынок
Блошиный рынок
Блошиный рынок
Блошиный рынок
Блошиный рынок
Блошиный рынок
Блошиный рынок
Блошиный рынок
Блошиный рынок
Блошиный рынок
Блошиный рынок
Блошиный рынок
Блошиный рынок
Блошиный рынок
Блошиный рынок
Блошиный рынок
Блошиный рынок
Блошиный рынок
Блошиный рынок
Блошиный рынок
Блошиный рынок
Блошиный рынок
Блошиный рынок
Блошиный рынок
Блошиный рынок
Блошиный рынок
Блошиный рынок
Блошиный рынок
Блошиный рынок
Блошиный рынок
Блошиный рынок
Блошиный рынок
Блошиный рынок
Блошиный рынок
Блошиный рынок
Блошиный рынок
Блошиный рынок
Блошиный рынок
Блошиный рынок
Блошиный рынок
Блошиный рынок
Блошиный рынок
Блошиный рынок
Блошиный рынок
Блошиный рынок
Блошиный рынок
Блошиный рынок
Блошиный рынок
Блошиный рынок
Блошиный рынок
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Блошиный рынок на Староконке занимает несколько кварталов в пределах четырёх улиц — Раскидайловской, Старопортофранковской, Колонтаевской и Косвенной. Здесь нет прилавков или лотков: одни товары разложены прямо на асфальте на кусках ткани или полиэтилена, другие развешаны на окнах и стенах домов, заборах и деревьях. Среди старого хлама и гор пластиковых безделушек можно найти действительно ценный антиквариат, а среди куч растянутой выцветшей одежды — вещи, в которых и сейчас можно выглядеть стильно и необычно.


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Блошиный рынок

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