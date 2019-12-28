В парке Шевченко появился арт-объект «Кордоны солнца у края степи»

На Суворовской аллее (слева от памятника Неизвестному матросу) состоялось открытие арт-объекта «Кордоны солнца у края степи» известного одесского художника и скульптора Сергея Савченко.

Данный арт-объект – последний из проекта «Город скульптур», который осуществлялся в рамках общественного бюджета Одессы.

Абстрактная скульптурная композиция «Кордоны солнца у края степи» установлена в зеленой зоне на фоне пространства моря, граничащего с небом.

Скульптурная композиция состоит из четырех направленных вверх вертикалей, расположенных по прямой линии с небольшим, словно волнистым, смещением. Пространство между скульптурами - дополнительный элемент группы. Оно воспринимается одновременно как пластический и цветовой элемент целостной формы композиции.