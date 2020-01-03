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  • Дата: Сегодня, 21:02
Сегодня, 21:02

Улица Черноморская (с 1965 по 1995 г.г. — Гефта)

Категория: Фоторепортаж


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Улица Черноморская (с 1965 по 1995 г.г. — Гефта)
Улица Черноморская (с 1965 по 1995 г.г. — Гефта)
Улица Черноморская (с 1965 по 1995 г.г. — Гефта)
Улица Черноморская (с 1965 по 1995 г.г. — Гефта)
Улица Черноморская (с 1965 по 1995 г.г. — Гефта)
Улица Черноморская (с 1965 по 1995 г.г. — Гефта)
Улица Черноморская (с 1965 по 1995 г.г. — Гефта)
Улица Черноморская (с 1965 по 1995 г.г. — Гефта)
Улица Черноморская (с 1965 по 1995 г.г. — Гефта)
Улица Черноморская (с 1965 по 1995 г.г. — Гефта)
Улица Черноморская (с 1965 по 1995 г.г. — Гефта)
Улица Черноморская (с 1965 по 1995 г.г. — Гефта)
Улица Черноморская (с 1965 по 1995 г.г. — Гефта)
Улица Черноморская (с 1965 по 1995 г.г. — Гефта)
Улица Черноморская (с 1965 по 1995 г.г. — Гефта)
Улица Черноморская (с 1965 по 1995 г.г. — Гефта)
Улица Черноморская (с 1965 по 1995 г.г. — Гефта)
Улица Черноморская (с 1965 по 1995 г.г. — Гефта)
Улица Черноморская (с 1965 по 1995 г.г. — Гефта)
Улица Черноморская (с 1965 по 1995 г.г. — Гефта)
Улица Черноморская (с 1965 по 1995 г.г. — Гефта)
Улица Черноморская (с 1965 по 1995 г.г. — Гефта)
Улица Черноморская (с 1965 по 1995 г.г. — Гефта)
Улица Черноморская (с 1965 по 1995 г.г. — Гефта)
Улица Черноморская (с 1965 по 1995 г.г. — Гефта)
Улица Черноморская (с 1965 по 1995 г.г. — Гефта)
Улица Черноморская (с 1965 по 1995 г.г. — Гефта)
Улица Черноморская (с 1965 по 1995 г.г. — Гефта)
Улица Черноморская (с 1965 по 1995 г.г. — Гефта)
Улица Черноморская (с 1965 по 1995 г.г. — Гефта)
Улица Черноморская (с 1965 по 1995 г.г. — Гефта)
Улица Черноморская (с 1965 по 1995 г.г. — Гефта)
Улица Черноморская (с 1965 по 1995 г.г. — Гефта)
Улица Черноморская (с 1965 по 1995 г.г. — Гефта)
Улица Черноморская (с 1965 по 1995 г.г. — Гефта)
Улица Черноморская (с 1965 по 1995 г.г. — Гефта)
Улица Черноморская (с 1965 по 1995 г.г. — Гефта)
Улица Черноморская (с 1965 по 1995 г.г. — Гефта)
Улица Черноморская (с 1965 по 1995 г.г. — Гефта)
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Гефт Николай Артурович (1911-1944) — Герой Советского Союза, уроженец Одессы. После переименования этой улицы именем Гефта названа другая улица.

Первые здания появились в начале ХХ-го века — дачи зажиточных одесситов, объединяемые красивым словом «Бель-Вью» (так называла их вдов графа Ланжерона, чья дача находилась неподалёку).

Улица Черноморская находится в Приморском районе в районе ЦПКиО им. Т.Г. Шевченко и тянется от улицы Веры Инбер до Батарейного переулка.

В середине ХХ-го века произошёл оползень, и дома, расположенные на нечётной стороне улицы были разрушены. Образовавшаяся в результате зелёная зона по инициативе сотрудников музея К.Г.Паустовского была названа сквером Паустовского.


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Улица Черноморская (с 1965 по 1995 г.г. — Гефта)

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