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  • Дата: Сегодня, 21:55
Сегодня, 21:55

Старосенная площадь (ранее — сквер 9-го января)

Категория: Фоторепортаж


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Старосенная площадь (ранее — сквер 9-го января)
Старосенная площадь (ранее — сквер 9-го января)
Старосенная площадь (ранее — сквер 9-го января)
Старосенная площадь (ранее — сквер 9-го января)
Старосенная площадь (ранее — сквер 9-го января)
Старосенная площадь (ранее — сквер 9-го января)
Старосенная площадь (ранее — сквер 9-го января)
Старосенная площадь (ранее — сквер 9-го января)
Старосенная площадь (ранее — сквер 9-го января)
Старосенная площадь (ранее — сквер 9-го января)
Старосенная площадь (ранее — сквер 9-го января)
Старосенная площадь (ранее — сквер 9-го января)
Старосенная площадь (ранее — сквер 9-го января)
Старосенная площадь (ранее — сквер 9-го января)
Старосенная площадь (ранее — сквер 9-го января)
Старосенная площадь (ранее — сквер 9-го января)
Старосенная площадь (ранее — сквер 9-го января)
Старосенная площадь (ранее — сквер 9-го января)
Старосенная площадь (ранее — сквер 9-го января)
Старосенная площадь (ранее — сквер 9-го января)
Старосенная площадь (ранее — сквер 9-го января)
Старосенная площадь (ранее — сквер 9-го января)
Старосенная площадь (ранее — сквер 9-го января)
Старосенная площадь (ранее — сквер 9-го января)
Старосенная площадь (ранее — сквер 9-го января)
Старосенная площадь (ранее — сквер 9-го января)
Старосенная площадь (ранее — сквер 9-го января)
Старосенная площадь (ранее — сквер 9-го января)
Старосенная площадь (ранее — сквер 9-го января)
Старосенная площадь (ранее — сквер 9-го января)
Старосенная площадь (ранее — сквер 9-го января)
Старосенная площадь (ранее — сквер 9-го января)
Старосенная площадь (ранее — сквер 9-го января)
Старосенная площадь (ранее — сквер 9-го января)
Старосенная площадь (ранее — сквер 9-го января)
Старосенная площадь (ранее — сквер 9-го января)
Старосенная площадь (ранее — сквер 9-го января)
Старосенная площадь (ранее — сквер 9-го января)
Старосенная площадь (ранее — сквер 9-го января)
Старосенная площадь (ранее — сквер 9-го января)
Старосенная площадь (ранее — сквер 9-го января)
Старосенная площадь (ранее — сквер 9-го января)
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Старосенная площадь находится в Приморском районе между железнодорожным вокзалом и рынком "Привоз". Еще недавно грязная и шумная Старосенная площадь и примыкающая к ней запущенная зелёная зона недавно "облагородились" фонтаном, плиточным мощением и зданием автостанции.

В зелёной зоне площади недалеко от трамвайной диспетчерской стоят две статуи львов. Они, конечно, не так знамениты, как лев и львица из Городского сада, однако до сих пор считаются одной из визитных карточек города, тем более что были (и остаются) единственным сохранившимся творением скульптора Мормоне в Одессе (учившийся в 1891-1896 годах в Одесской рисовальной школе).

У них есть своя интересная история. Рассказывали старики, что при создании скульптур Мормоне потребовал поставить клетки с живым львом на площади. И одесситы приходили смотреть и на льва, и на работу мастера.


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Старосенная площадь (ранее — сквер 9-го января)

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