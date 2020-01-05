В Одессе закончили ремонт улицы Софиевской и продолжают ремонтировать спуск Маринеско

Как обстоят дела с крупнейшей за 2019 год реконструкцией улиц Одессы - на Софиевской и спуске Маринеско?

На улице Софиевской завершилась укладка новых трамвайных путей и новой проезжей части почти на всем ее протяжении - от перекрестка с Преображенской до перекрестка с Ольгиевской, кроме самого перекрестка. Полностью готово буквально все - даже тротуары защищены от парковки специальными столбиками. Не хватает лишь контактной сети трамвая, которая монтируется на протяжении одного-двух дней.