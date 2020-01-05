 
Информация к новости
  • Просмотров: 56
  • Дата: Вчера, 22:00
Вчера, 22:00

В Одессе закончили ремонт улицы Софиевской и продолжают ремонтировать спуск Маринеско

Категория: Фоторепортаж


prev

В Одессе закончили ремонт улицы Софиевской и продолжают ремонтировать спуск Маринеско
В Одессе закончили ремонт улицы Софиевской и продолжают ремонтировать спуск Маринеско
В Одессе закончили ремонт улицы Софиевской и продолжают ремонтировать спуск Маринеско
В Одессе закончили ремонт улицы Софиевской и продолжают ремонтировать спуск Маринеско
В Одессе закончили ремонт улицы Софиевской и продолжают ремонтировать спуск Маринеско
В Одессе закончили ремонт улицы Софиевской и продолжают ремонтировать спуск Маринеско
В Одессе закончили ремонт улицы Софиевской и продолжают ремонтировать спуск Маринеско
В Одессе закончили ремонт улицы Софиевской и продолжают ремонтировать спуск Маринеско
В Одессе закончили ремонт улицы Софиевской и продолжают ремонтировать спуск Маринеско
В Одессе закончили ремонт улицы Софиевской и продолжают ремонтировать спуск Маринеско
В Одессе закончили ремонт улицы Софиевской и продолжают ремонтировать спуск Маринеско
В Одессе закончили ремонт улицы Софиевской и продолжают ремонтировать спуск Маринеско
В Одессе закончили ремонт улицы Софиевской и продолжают ремонтировать спуск Маринеско
В Одессе закончили ремонт улицы Софиевской и продолжают ремонтировать спуск Маринеско
В Одессе закончили ремонт улицы Софиевской и продолжают ремонтировать спуск Маринеско
В Одессе закончили ремонт улицы Софиевской и продолжают ремонтировать спуск Маринеско
В Одессе закончили ремонт улицы Софиевской и продолжают ремонтировать спуск Маринеско
В Одессе закончили ремонт улицы Софиевской и продолжают ремонтировать спуск Маринеско
В Одессе закончили ремонт улицы Софиевской и продолжают ремонтировать спуск Маринеско
В Одессе закончили ремонт улицы Софиевской и продолжают ремонтировать спуск Маринеско
В Одессе закончили ремонт улицы Софиевской и продолжают ремонтировать спуск Маринеско
В Одессе закончили ремонт улицы Софиевской и продолжают ремонтировать спуск Маринеско
В Одессе закончили ремонт улицы Софиевской и продолжают ремонтировать спуск Маринеско
В Одессе закончили ремонт улицы Софиевской и продолжают ремонтировать спуск Маринеско
В Одессе закончили ремонт улицы Софиевской и продолжают ремонтировать спуск Маринеско
В Одессе закончили ремонт улицы Софиевской и продолжают ремонтировать спуск Маринеско
В Одессе закончили ремонт улицы Софиевской и продолжают ремонтировать спуск Маринеско
В Одессе закончили ремонт улицы Софиевской и продолжают ремонтировать спуск Маринеско
В Одессе закончили ремонт улицы Софиевской и продолжают ремонтировать спуск Маринеско
В Одессе закончили ремонт улицы Софиевской и продолжают ремонтировать спуск Маринеско
В Одессе закончили ремонт улицы Софиевской и продолжают ремонтировать спуск Маринеско
В Одессе закончили ремонт улицы Софиевской и продолжают ремонтировать спуск Маринеско
В Одессе закончили ремонт улицы Софиевской и продолжают ремонтировать спуск Маринеско
В Одессе закончили ремонт улицы Софиевской и продолжают ремонтировать спуск Маринеско
В Одессе закончили ремонт улицы Софиевской и продолжают ремонтировать спуск Маринеско
В Одессе закончили ремонт улицы Софиевской и продолжают ремонтировать спуск Маринеско
В Одессе закончили ремонт улицы Софиевской и продолжают ремонтировать спуск Маринеско
В Одессе закончили ремонт улицы Софиевской и продолжают ремонтировать спуск Маринеско
В Одессе закончили ремонт улицы Софиевской и продолжают ремонтировать спуск Маринеско
В Одессе закончили ремонт улицы Софиевской и продолжают ремонтировать спуск Маринеско
В Одессе закончили ремонт улицы Софиевской и продолжают ремонтировать спуск Маринеско
В Одессе закончили ремонт улицы Софиевской и продолжают ремонтировать спуск Маринеско
В Одессе закончили ремонт улицы Софиевской и продолжают ремонтировать спуск Маринеско
В Одессе закончили ремонт улицы Софиевской и продолжают ремонтировать спуск Маринеско
В Одессе закончили ремонт улицы Софиевской и продолжают ремонтировать спуск Маринеско
В Одессе закончили ремонт улицы Софиевской и продолжают ремонтировать спуск Маринеско
В Одессе закончили ремонт улицы Софиевской и продолжают ремонтировать спуск Маринеско
В Одессе закончили ремонт улицы Софиевской и продолжают ремонтировать спуск Маринеско

next

Как обстоят дела с крупнейшей за 2019 год реконструкцией улиц Одессы - на Софиевской и спуске Маринеско?

На улице Софиевской завершилась укладка новых трамвайных путей и новой проезжей части почти на всем ее протяжении - от перекрестка с Преображенской до перекрестка с Ольгиевской, кроме самого перекрестка. Полностью готово буквально все - даже тротуары защищены от парковки специальными столбиками. Не хватает лишь контактной сети трамвая, которая монтируется на протяжении одного-двух дней.


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться ссылкой на публикацию:
В Одессе закончили ремонт улицы Софиевской и продолжают ремонтировать спуск Маринеско

" data-image="">
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать