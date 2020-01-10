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  • Просмотров: 119
  • Дата: Сегодня, 14:31
Сегодня, 14:31

Горбатый мост

Категория: Фоторепортаж


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Горбатый мост
Горбатый мост
Горбатый мост
Горбатый мост
Горбатый мост
Горбатый мост
Горбатый мост
Горбатый мост
Горбатый мост
Горбатый мост
Горбатый мост
Горбатый мост
Горбатый мост
Горбатый мост
Горбатый мост
Горбатый мост
Горбатый мост
Горбатый мост
Горбатый мост
Горбатый мост
Горбатый мост
Горбатый мост
Горбатый мост
Горбатый мост
Горбатый мост
Горбатый мост
Горбатый мост
Горбатый мост
Горбатый мост
Горбатый мост
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Построен он ещё в 1890 г. Первое время назывался Бароновским — в честь барона Унгерн-Штернберга, руководителя постройки железной дороги Одесса-Балта.

Своё привычное название получил от характерной формы полуэллиптических металлических силовых конструкций.

На проезжей части моста есть рельсы. Однако трамвай по мосту не ходил, а рельсы были уложены для обеспечения жёсткости. Правда, некоторые одесситы утверждают, что якобы лично когда-то ездили на трамвае через мост, но найти подтверждения существования подобного трамвайного маршрута не удалось.

Говорят также, что по опорным аркам в начале прошлого века С.Уточкин проехал на мотоциклетке. Легко поверить.


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Горбатый мост

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