Горбатый мост

Построен он ещё в 1890 г. Первое время назывался Бароновским — в честь барона Унгерн-Штернберга, руководителя постройки железной дороги Одесса-Балта.

Своё привычное название получил от характерной формы полуэллиптических металлических силовых конструкций.

На проезжей части моста есть рельсы. Однако трамвай по мосту не ходил, а рельсы были уложены для обеспечения жёсткости. Правда, некоторые одесситы утверждают, что якобы лично когда-то ездили на трамвае через мост, но найти подтверждения существования подобного трамвайного маршрута не удалось.

Говорят также, что по опорным аркам в начале прошлого века С.Уточкин проехал на мотоциклетке. Легко поверить.