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  • Просмотров: 90
  • Дата: Сегодня, 19:18
Сегодня, 19:18

Реконструкция спуска Маринеско

Категория: Фоторепортаж


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Реконструкция спуска Маринеско
Реконструкция спуска Маринеско
Реконструкция спуска Маринеско
Реконструкция спуска Маринеско
Реконструкция спуска Маринеско
Реконструкция спуска Маринеско
Реконструкция спуска Маринеско
Реконструкция спуска Маринеско
Реконструкция спуска Маринеско
Реконструкция спуска Маринеско
Реконструкция спуска Маринеско
Реконструкция спуска Маринеско
Реконструкция спуска Маринеско
Реконструкция спуска Маринеско
Реконструкция спуска Маринеско
Реконструкция спуска Маринеско
Реконструкция спуска Маринеско
Реконструкция спуска Маринеско
Реконструкция спуска Маринеско
Реконструкция спуска Маринеско
Реконструкция спуска Маринеско
Реконструкция спуска Маринеско
Реконструкция спуска Маринеско
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Реконструкция улицы Софиевской плавно продолжилась и на спуске Маринеско.

В рамках капремонта от улицы Ольгиевской до Пересыпского моста собираются полностью заменить трамвайное полотно и контактную трамвайную сеть, установить 13 новых опор под контактную сеть трамвая, а также 26 новых опор для уличного освещения.

Кроме того, предстоит замена сети водопровода, оборудование ливневой канализации, обновление покрытия проезжей части и тротуаров. Будут также обустроены карманы для контейнеров твердых бытовых отходов.


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Реконструкция спуска Маринеско

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