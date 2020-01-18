Реконструкция спуска Маринеско

Реконструкция улицы Софиевской плавно продолжилась и на спуске Маринеско.

В рамках капремонта от улицы Ольгиевской до Пересыпского моста собираются полностью заменить трамвайное полотно и контактную трамвайную сеть, установить 13 новых опор под контактную сеть трамвая, а также 26 новых опор для уличного освещения.

Кроме того, предстоит замена сети водопровода, оборудование ливневой канализации, обновление покрытия проезжей части и тротуаров. Будут также обустроены карманы для контейнеров твердых бытовых отходов.