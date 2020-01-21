По этой улице ездил Дюк де Ришелье на дачу

Первоначальное название улицы - Градоначальничая появляется на картах города с 30 мая 1842 года. Эта улица вела к даче, или как говорили, хутору самого градоначальника Дюка де Ришелье.

С 21 августа 1843 года название меняется на Градоначальницкую. С 1850 г. называется Градоначалницким спуском. С 1852 г. называется Градоначальницкий большой спуск. С 30 ноября 1863 г. называется Градоначальницкой улицей, а с 1923 г. улицу переименовывают в улицу Перекопской победы. 19 ноября 1941 г. по 5 сентября 1946 улицу снова называют улицей Градоначальницкой. Окончательно это название было возвращено 15 мая 1995 г.