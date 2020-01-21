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  • Просмотров: 98
  • Дата: Вчера, 22:10
Вчера, 22:10

По этой улице ездил Дюк де Ришелье на дачу

Категория: Фоторепортаж


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По этой улице ездил Дюк де Ришелье на дачу
По этой улице ездил Дюк де Ришелье на дачу
По этой улице ездил Дюк де Ришелье на дачу
По этой улице ездил Дюк де Ришелье на дачу
По этой улице ездил Дюк де Ришелье на дачу
По этой улице ездил Дюк де Ришелье на дачу
По этой улице ездил Дюк де Ришелье на дачу
По этой улице ездил Дюк де Ришелье на дачу
По этой улице ездил Дюк де Ришелье на дачу
По этой улице ездил Дюк де Ришелье на дачу
По этой улице ездил Дюк де Ришелье на дачу
По этой улице ездил Дюк де Ришелье на дачу
По этой улице ездил Дюк де Ришелье на дачу
По этой улице ездил Дюк де Ришелье на дачу
По этой улице ездил Дюк де Ришелье на дачу
По этой улице ездил Дюк де Ришелье на дачу
По этой улице ездил Дюк де Ришелье на дачу
По этой улице ездил Дюк де Ришелье на дачу
По этой улице ездил Дюк де Ришелье на дачу
По этой улице ездил Дюк де Ришелье на дачу
По этой улице ездил Дюк де Ришелье на дачу
По этой улице ездил Дюк де Ришелье на дачу
По этой улице ездил Дюк де Ришелье на дачу
По этой улице ездил Дюк де Ришелье на дачу
По этой улице ездил Дюк де Ришелье на дачу
По этой улице ездил Дюк де Ришелье на дачу
По этой улице ездил Дюк де Ришелье на дачу
По этой улице ездил Дюк де Ришелье на дачу
По этой улице ездил Дюк де Ришелье на дачу
По этой улице ездил Дюк де Ришелье на дачу
По этой улице ездил Дюк де Ришелье на дачу
По этой улице ездил Дюк де Ришелье на дачу
По этой улице ездил Дюк де Ришелье на дачу
По этой улице ездил Дюк де Ришелье на дачу
По этой улице ездил Дюк де Ришелье на дачу
По этой улице ездил Дюк де Ришелье на дачу
По этой улице ездил Дюк де Ришелье на дачу
По этой улице ездил Дюк де Ришелье на дачу
По этой улице ездил Дюк де Ришелье на дачу
По этой улице ездил Дюк де Ришелье на дачу
По этой улице ездил Дюк де Ришелье на дачу
По этой улице ездил Дюк де Ришелье на дачу
По этой улице ездил Дюк де Ришелье на дачу
По этой улице ездил Дюк де Ришелье на дачу
По этой улице ездил Дюк де Ришелье на дачу
По этой улице ездил Дюк де Ришелье на дачу
По этой улице ездил Дюк де Ришелье на дачу
По этой улице ездил Дюк де Ришелье на дачу
По этой улице ездил Дюк де Ришелье на дачу
По этой улице ездил Дюк де Ришелье на дачу
По этой улице ездил Дюк де Ришелье на дачу
По этой улице ездил Дюк де Ришелье на дачу
По этой улице ездил Дюк де Ришелье на дачу
По этой улице ездил Дюк де Ришелье на дачу
По этой улице ездил Дюк де Ришелье на дачу
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Первоначальное название улицы - Градоначальничая появляется на картах города с 30 мая 1842 года. Эта улица вела к даче, или как говорили, хутору самого градоначальника Дюка де Ришелье.

С 21 августа 1843 года название меняется на Градоначальницкую. С 1850 г. называется Градоначалницким спуском. С 1852 г. называется Градоначальницкий большой спуск. С 30 ноября 1863 г. называется Градоначальницкой улицей, а с 1923 г. улицу переименовывают в улицу Перекопской победы. 19 ноября 1941 г. по 5 сентября 1946 улицу снова называют улицей Градоначальницкой. Окончательно это название было возвращено 15 мая 1995 г.


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По этой улице ездил Дюк де Ришелье на дачу

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