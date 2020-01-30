Здесь находится запас воды для Одессы

Свое название улица Водопроводная получила в 1873 году, когда был открыт водовод Днестр — Одесса. Она тянется от улицы Пантелеймоновской до Бассейной, пересекает Новощепной ряд. А у железнодорожного путепровода переходит в Люстдорфскую дорогу.

На улице находится недавно обновленный Старосенной сквер и построенное современное здание автостанции «Привоз». Далее — старейшее в Одессе трамвайное депо, действующее до сих пор с 1898 года. Дом № 16 — это сталепрокатный завод, здание 1913 года, построенное по проекту архитектора Х.Г. Бейтельсбахер. Напротив завода — гора «Чумка» — рукотворный памятник жертвам эпидемии чумы 1812 года.

А в доме № 15 и сейчас находится водонасосная станция, расположенная по обеим сторонам улицы. Этот красивый ансамбль зданий был построен в 1892 году по проекту архитекторов Л. Влодека и С. Ландесмана. Станция служит одесситам и сейчас — здесь находится запас воды для города.