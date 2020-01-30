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  • Дата: Сегодня, 14:03
Сегодня, 14:03

Здесь находится запас воды для Одессы

Категория: Фоторепортаж


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Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
Здесь находится запас воды для Одессы
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Свое название улица Водопроводная получила в 1873 году, когда был открыт водовод Днестр — Одесса. Она тянется от улицы Пантелеймоновской до Бассейной, пересекает Новощепной ряд. А у железнодорожного путепровода переходит в Люстдорфскую дорогу.

На улице находится недавно обновленный Старосенной сквер и построенное современное здание автостанции «Привоз». Далее — старейшее в Одессе трамвайное депо, действующее до сих пор с 1898 года. Дом № 16 — это сталепрокатный завод, здание 1913 года, построенное по проекту архитектора Х.Г. Бейтельсбахер. Напротив завода — гора «Чумка» — рукотворный памятник жертвам эпидемии чумы 1812 года.

А в доме № 15 и сейчас находится водонасосная станция, расположенная по обеим сторонам улицы. Этот красивый ансамбль зданий был построен в 1892 году по проекту архитекторов Л. Влодека и С. Ландесмана. Станция служит одесситам и сейчас — здесь находится запас воды для города.


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Здесь находится запас воды для Одессы

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