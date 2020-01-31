 
Информация к новости
  • Просмотров: 87
  • Дата: Вчера, 19:35
Вчера, 19:35

Для жителей Слободки и Кривой балки привели в порядок сквер им. Старостина

Категория: Фоторепортаж


prev

Для жителей Слободки и Кривой балки привели в порядок сквер им. Старостина
Для жителей Слободки и Кривой балки привели в порядок сквер им. Старостина
Для жителей Слободки и Кривой балки привели в порядок сквер им. Старостина
Для жителей Слободки и Кривой балки привели в порядок сквер им. Старостина
Для жителей Слободки и Кривой балки привели в порядок сквер им. Старостина
Для жителей Слободки и Кривой балки привели в порядок сквер им. Старостина
Для жителей Слободки и Кривой балки привели в порядок сквер им. Старостина
Для жителей Слободки и Кривой балки привели в порядок сквер им. Старостина
Для жителей Слободки и Кривой балки привели в порядок сквер им. Старостина
Для жителей Слободки и Кривой балки привели в порядок сквер им. Старостина
Для жителей Слободки и Кривой балки привели в порядок сквер им. Старостина
Для жителей Слободки и Кривой балки привели в порядок сквер им. Старостина
Для жителей Слободки и Кривой балки привели в порядок сквер им. Старостина
Для жителей Слободки и Кривой балки привели в порядок сквер им. Старостина
Для жителей Слободки и Кривой балки привели в порядок сквер им. Старостина
Для жителей Слободки и Кривой балки привели в порядок сквер им. Старостина
Для жителей Слободки и Кривой балки привели в порядок сквер им. Старостина
Для жителей Слободки и Кривой балки привели в порядок сквер им. Старостина
Для жителей Слободки и Кривой балки привели в порядок сквер им. Старостина
Для жителей Слободки и Кривой балки привели в порядок сквер им. Старостина
Для жителей Слободки и Кривой балки привели в порядок сквер им. Старостина
Для жителей Слободки и Кривой балки привели в порядок сквер им. Старостина
Для жителей Слободки и Кривой балки привели в порядок сквер им. Старостина
Для жителей Слободки и Кривой балки привели в порядок сквер им. Старостина
Для жителей Слободки и Кривой балки привели в порядок сквер им. Старостина
Для жителей Слободки и Кривой балки привели в порядок сквер им. Старостина
Для жителей Слободки и Кривой балки привели в порядок сквер им. Старостина
Для жителей Слободки и Кривой балки привели в порядок сквер им. Старостина
Для жителей Слободки и Кривой балки привели в порядок сквер им. Старостина
Для жителей Слободки и Кривой балки привели в порядок сквер им. Старостина
Для жителей Слободки и Кривой балки привели в порядок сквер им. Старостина
Для жителей Слободки и Кривой балки привели в порядок сквер им. Старостина
Для жителей Слободки и Кривой балки привели в порядок сквер им. Старостина
Для жителей Слободки и Кривой балки привели в порядок сквер им. Старостина
Для жителей Слободки и Кривой балки привели в порядок сквер им. Старостина
Для жителей Слободки и Кривой балки привели в порядок сквер им. Старостина
Для жителей Слободки и Кривой балки привели в порядок сквер им. Старостина
Для жителей Слободки и Кривой балки привели в порядок сквер им. Старостина
Для жителей Слободки и Кривой балки привели в порядок сквер им. Старостина
Для жителей Слободки и Кривой балки привели в порядок сквер им. Старостина
Для жителей Слободки и Кривой балки привели в порядок сквер им. Старостина
next

Сквер имени Старостина – одно из популярных мест для отдыха у жителей Слободки и Кривой балки.

Пользуясь тем, что погода в Одессе сейчас довольно теплая, сотрудники коммунальных предприятий «Горзелентрест», «Одесгорэлектротранс», «Одесгорсвет» провели комплексную уборку этой зеленой зоны.

Озеленители срезали сухие ветки деревьев и собрали уже обломившиеся, убрали опавшую листву, сухостой и бытовой мусор. Где требовалось, осветители заменили лампочки в фонарях. Коммунальщики очистили газоны сквера, опустошили урны и подмели дорожки.


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться ссылкой на публикацию:
Для жителей Слободки и Кривой балки привели в порядок сквер им. Старостина

" data-image="">
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать