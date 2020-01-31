Для жителей Слободки и Кривой балки привели в порядок сквер им. Старостина

Сквер имени Старостина – одно из популярных мест для отдыха у жителей Слободки и Кривой балки.

Пользуясь тем, что погода в Одессе сейчас довольно теплая, сотрудники коммунальных предприятий «Горзелентрест», «Одесгорэлектротранс», «Одесгорсвет» провели комплексную уборку этой зеленой зоны.

Озеленители срезали сухие ветки деревьев и собрали уже обломившиеся, убрали опавшую листву, сухостой и бытовой мусор. Где требовалось, осветители заменили лампочки в фонарях. Коммунальщики очистили газоны сквера, опустошили урны и подмели дорожки.