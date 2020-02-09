На склонах Водяной балки

Живописным местом на одном из склонов Водяной балки (Балковской улицы), где уже без малого 50 лет располагается Одесский автовокзал, владел в начале ХIХ века граф П.А. Разумовский. На принадлежащем ему участке граф разбил обширный сад и построил малый дворец.

На фотографии, выполненной на рубеже ХIХ и ХХ веков, дом в конце Колонтаевской улицы показан в процессе одной из перестроек. Здание простояло на этом месте до середины ХХ века, и было снесено в связи со строительством автовокзала.

Одесский автовокзал построили в конце улицы Дзержинского (ныне Колонтаевской) в 1964 году по чертежам архитектора Л.М. Наркевич. Торжественное открытие с разрезанием красной ленточки состоялось 5 ноября 1964 года.

Здание автовокзала обращено, как и ранее малый дворец Разумовского, в сторону Киевской трассы и красиво смотрится на небольшом возвышенном плато.

Строительство транспортной развязки в этом месте и реконструкция Балковской улицы стерли окончательно следы былых садов.