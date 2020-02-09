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Сегодня, 08:00

На склонах Водяной балки

Категория: Фоторепортаж


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На склонах Водяной балки
На склонах Водяной балки
На склонах Водяной балки
На склонах Водяной балки
На склонах Водяной балки
На склонах Водяной балки
На склонах Водяной балки
На склонах Водяной балки
На склонах Водяной балки
На склонах Водяной балки
На склонах Водяной балки
На склонах Водяной балки
На склонах Водяной балки
На склонах Водяной балки
На склонах Водяной балки
На склонах Водяной балки
На склонах Водяной балки
На склонах Водяной балки
На склонах Водяной балки
На склонах Водяной балки
На склонах Водяной балки
На склонах Водяной балки
На склонах Водяной балки
На склонах Водяной балки
На склонах Водяной балки
На склонах Водяной балки
На склонах Водяной балки
На склонах Водяной балки
На склонах Водяной балки
На склонах Водяной балки
На склонах Водяной балки
На склонах Водяной балки
На склонах Водяной балки
На склонах Водяной балки
На склонах Водяной балки
На склонах Водяной балки
На склонах Водяной балки
На склонах Водяной балки
На склонах Водяной балки
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Живописным местом на одном из склонов Водяной балки (Балковской улицы), где уже без малого 50 лет располагается Одесский автовокзал, владел в начале ХIХ века граф П.А. Разумовский. На принадлежащем ему участке граф разбил обширный сад и построил малый дворец.

На фотографии, выполненной на рубеже ХIХ и ХХ веков, дом в конце Колонтаевской улицы показан в процессе одной из перестроек. Здание простояло на этом месте до середины ХХ века, и было снесено в связи со строительством автовокзала.

Одесский автовокзал построили в конце улицы Дзержинского (ныне Колонтаевской) в 1964 году по чертежам архитектора Л.М. Наркевич. Торжественное открытие с разрезанием красной ленточки состоялось 5 ноября 1964 года.

Здание автовокзала обращено, как и ранее малый дворец Разумовского, в сторону Киевской трассы и красиво смотрится на небольшом возвышенном плато.

Строительство транспортной развязки в этом месте и реконструкция Балковской улицы стерли окончательно следы былых садов.


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На склонах Водяной балки

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