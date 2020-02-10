Открытие персональной выставки Григория Вовка «Вдохновение»

С 10 по 29 февраля 2020 г. в выставочном зале Одесского историко-краеведческого музея будет экспонироваться персональная выставка Григория Петровича Волка, члена Одесской областной организации Национального союза художников Украины.

Художественное образование получил в Одесском государственном художественном училище им. Грекова, которое окончил в 1979 г. Живописец, монументалист, авангардист. Участник 288 художественных выставок разного уровня.

Выставка «Вдохновение» – это 38-я персональная выставка мастера. На ней представлены работы, выполненные в реалистической манере. Это – пейзажи, портреты, натюрморты.