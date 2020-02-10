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  • Дата: Сегодня, 19:31
Сегодня, 19:31

Открытие персональной выставки Григория Вовка «Вдохновение»

Категория: Фоторепортаж


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Открытие персональной выставки Григория Вовка «Вдохновение»
Открытие персональной выставки Григория Вовка «Вдохновение»
Открытие персональной выставки Григория Вовка «Вдохновение»
Открытие персональной выставки Григория Вовка «Вдохновение»
Открытие персональной выставки Григория Вовка «Вдохновение»
Открытие персональной выставки Григория Вовка «Вдохновение»
Открытие персональной выставки Григория Вовка «Вдохновение»
Открытие персональной выставки Григория Вовка «Вдохновение»
Открытие персональной выставки Григория Вовка «Вдохновение»
Открытие персональной выставки Григория Вовка «Вдохновение»
Открытие персональной выставки Григория Вовка «Вдохновение»
Открытие персональной выставки Григория Вовка «Вдохновение»
Открытие персональной выставки Григория Вовка «Вдохновение»
Открытие персональной выставки Григория Вовка «Вдохновение»
Открытие персональной выставки Григория Вовка «Вдохновение»
Открытие персональной выставки Григория Вовка «Вдохновение»
Открытие персональной выставки Григория Вовка «Вдохновение»
Открытие персональной выставки Григория Вовка «Вдохновение»
Открытие персональной выставки Григория Вовка «Вдохновение»
Открытие персональной выставки Григория Вовка «Вдохновение»
Открытие персональной выставки Григория Вовка «Вдохновение»
Открытие персональной выставки Григория Вовка «Вдохновение»
Открытие персональной выставки Григория Вовка «Вдохновение»
Открытие персональной выставки Григория Вовка «Вдохновение»
Открытие персональной выставки Григория Вовка «Вдохновение»
Открытие персональной выставки Григория Вовка «Вдохновение»
Открытие персональной выставки Григория Вовка «Вдохновение»
Открытие персональной выставки Григория Вовка «Вдохновение»
Открытие персональной выставки Григория Вовка «Вдохновение»
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С 10 по 29 февраля 2020 г. в выставочном зале Одесского историко-краеведческого музея будет экспонироваться персональная выставка Григория Петровича Волка, члена Одесской областной организации Национального союза художников Украины.

Художественное образование получил в Одесском государственном художественном училище им. Грекова, которое окончил в 1979 г. Живописец, монументалист, авангардист. Участник 288 художественных выставок разного уровня.

Выставка «Вдохновение» – это 38-я персональная выставка мастера. На ней представлены работы, выполненные в реалистической манере. Это – пейзажи, портреты, натюрморты.


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Открытие персональной выставки Григория Вовка «Вдохновение»

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