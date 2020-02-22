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  • Дата: Сегодня, 22:19
Сегодня, 22:19

Велоэстакаду в Одессе введут в эксплуатацию этой весной

Категория: Фоторепортаж


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Велоэстакаду в Одессе введут в эксплуатацию этой весной
Велоэстакаду в Одессе введут в эксплуатацию этой весной
Велоэстакаду в Одессе введут в эксплуатацию этой весной
Велоэстакаду в Одессе введут в эксплуатацию этой весной
Велоэстакаду в Одессе введут в эксплуатацию этой весной
Велоэстакаду в Одессе введут в эксплуатацию этой весной
Велоэстакаду в Одессе введут в эксплуатацию этой весной
Велоэстакаду в Одессе введут в эксплуатацию этой весной
Велоэстакаду в Одессе введут в эксплуатацию этой весной
Велоэстакаду в Одессе введут в эксплуатацию этой весной
Велоэстакаду в Одессе введут в эксплуатацию этой весной
Велоэстакаду в Одессе введут в эксплуатацию этой весной
Велоэстакаду в Одессе введут в эксплуатацию этой весной
Велоэстакаду в Одессе введут в эксплуатацию этой весной
Велоэстакаду в Одессе введут в эксплуатацию этой весной
Велоэстакаду в Одессе введут в эксплуатацию этой весной
Велоэстакаду в Одессе введут в эксплуатацию этой весной
Велоэстакаду в Одессе введут в эксплуатацию этой весной
Велоэстакаду в Одессе введут в эксплуатацию этой весной
Велоэстакаду в Одессе введут в эксплуатацию этой весной
Велоэстакаду в Одессе введут в эксплуатацию этой весной
Велоэстакаду в Одессе введут в эксплуатацию этой весной
Велоэстакаду в Одессе введут в эксплуатацию этой весной
Велоэстакаду в Одессе введут в эксплуатацию этой весной
Велоэстакаду в Одессе введут в эксплуатацию этой весной
Велоэстакаду в Одессе введут в эксплуатацию этой весной
Велоэстакаду в Одессе введут в эксплуатацию этой весной
Велоэстакаду в Одессе введут в эксплуатацию этой весной
Велоэстакаду в Одессе введут в эксплуатацию этой весной
Велоэстакаду в Одессе введут в эксплуатацию этой весной
Велоэстакаду в Одессе введут в эксплуатацию этой весной
Велоэстакаду в Одессе введут в эксплуатацию этой весной
Велоэстакаду в Одессе введут в эксплуатацию этой весной
Велоэстакаду в Одессе введут в эксплуатацию этой весной
Велоэстакаду в Одессе введут в эксплуатацию этой весной
Велоэстакаду в Одессе введут в эксплуатацию этой весной
Велоэстакаду в Одессе введут в эксплуатацию этой весной
Велоэстакаду в Одессе введут в эксплуатацию этой весной
Велоэстакаду в Одессе введут в эксплуатацию этой весной
Велоэстакаду в Одессе введут в эксплуатацию этой весной
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Для завершающих работ нужен определенный температурный режим. Вело-пешеходная эстакада на Фонтане в Одессе будет введена в эксплуатацию через два-три месяца. Об этом сообщил на брифинге первый заместитель начальника управления дорожного хозяйства Одесского горсовета Андрей Сандул.

Эстакада готова на 99%, осталось завершить работы по нанесению специального покрытия, по которому будут передвигаться пешеходы и велосипедисты. Для проведения этих работ необходим определенный температурный режим.
— рассказал Сандул.

Строительство, которое началось в марте 2018 года, обойдется в 46 миллионов гривен.


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Велоэстакаду в Одессе введут в эксплуатацию этой весной

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