Велоэстакаду в Одессе введут в эксплуатацию этой весной

Автор: Вячеслав Теняков «Слово»
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Для завершающих работ нужен определенный температурный режим. Вело-пешеходная эстакада на Фонтане в Одессе будет введена в эксплуатацию через два-три месяца. Об этом сообщил на брифинге первый заместитель начальника управления дорожного хозяйства Одесского горсовета Андрей Сандул.
Эстакада готова на 99%, осталось завершить работы по нанесению специального покрытия, по которому будут передвигаться пешеходы и велосипедисты. Для проведения этих работ необходим определенный температурный режим.— рассказал Сандул.
Строительство, которое началось в марте 2018 года, обойдется в 46 миллионов гривен.