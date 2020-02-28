Выставка «Охрана традиционных ремесел и искусств как залог мира» открылась в Одесском областном центре украинской культуры

Колубмия внесена в ЮНЕСКО в реестр лучших охранных практик нематериального культурного наследия. Как сообщили в управлении культуры, национальностей и религий облгосадминистрации, это и стало основой экспозиции.

Министерство культуры Колумбии предоставило визуальную и текстовую презентацию своего положительного опыта. Он поможет раскрыть потенциал Украины в вопросе охраны культурного наследия. Жители Одессы и области также смогут составить не менее успешную стратегию сохранения самобытных украинских знаний и навыков.

Отметим, что экспозиция является совместной инициативой Национальной академии искусств Украины, Министерства культуры Колумбии, Национального союза мастеров народного искусства Украины, Центра развития «Демократия через культуру», Департамента культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия Одесской ОГА и Одесского областного центра украинской культуры.