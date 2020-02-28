 
Информация к новости
  • Просмотров: 73
  • Дата: Вчера, 20:34
Вчера, 20:34

Выставка «Охрана традиционных ремесел и искусств как залог мира» открылась в Одесском областном центре украинской культуры

Категория: Фоторепортаж


prev

Выставка «Охрана традиционных ремесел и искусств как залог мира» открылась в Одесском областном центре украинской культуры
Выставка «Охрана традиционных ремесел и искусств как залог мира» открылась в Одесском областном центре украинской культуры
Выставка «Охрана традиционных ремесел и искусств как залог мира» открылась в Одесском областном центре украинской культуры
Выставка «Охрана традиционных ремесел и искусств как залог мира» открылась в Одесском областном центре украинской культуры
Выставка «Охрана традиционных ремесел и искусств как залог мира» открылась в Одесском областном центре украинской культуры
Выставка «Охрана традиционных ремесел и искусств как залог мира» открылась в Одесском областном центре украинской культуры
Выставка «Охрана традиционных ремесел и искусств как залог мира» открылась в Одесском областном центре украинской культуры
Выставка «Охрана традиционных ремесел и искусств как залог мира» открылась в Одесском областном центре украинской культуры
Выставка «Охрана традиционных ремесел и искусств как залог мира» открылась в Одесском областном центре украинской культуры
Выставка «Охрана традиционных ремесел и искусств как залог мира» открылась в Одесском областном центре украинской культуры
Выставка «Охрана традиционных ремесел и искусств как залог мира» открылась в Одесском областном центре украинской культуры
Выставка «Охрана традиционных ремесел и искусств как залог мира» открылась в Одесском областном центре украинской культуры
Выставка «Охрана традиционных ремесел и искусств как залог мира» открылась в Одесском областном центре украинской культуры
Выставка «Охрана традиционных ремесел и искусств как залог мира» открылась в Одесском областном центре украинской культуры
Выставка «Охрана традиционных ремесел и искусств как залог мира» открылась в Одесском областном центре украинской культуры
Выставка «Охрана традиционных ремесел и искусств как залог мира» открылась в Одесском областном центре украинской культуры
Выставка «Охрана традиционных ремесел и искусств как залог мира» открылась в Одесском областном центре украинской культуры
Выставка «Охрана традиционных ремесел и искусств как залог мира» открылась в Одесском областном центре украинской культуры
Выставка «Охрана традиционных ремесел и искусств как залог мира» открылась в Одесском областном центре украинской культуры
Выставка «Охрана традиционных ремесел и искусств как залог мира» открылась в Одесском областном центре украинской культуры
Выставка «Охрана традиционных ремесел и искусств как залог мира» открылась в Одесском областном центре украинской культуры
Выставка «Охрана традиционных ремесел и искусств как залог мира» открылась в Одесском областном центре украинской культуры
Выставка «Охрана традиционных ремесел и искусств как залог мира» открылась в Одесском областном центре украинской культуры
Выставка «Охрана традиционных ремесел и искусств как залог мира» открылась в Одесском областном центре украинской культуры
Выставка «Охрана традиционных ремесел и искусств как залог мира» открылась в Одесском областном центре украинской культуры
Выставка «Охрана традиционных ремесел и искусств как залог мира» открылась в Одесском областном центре украинской культуры
Выставка «Охрана традиционных ремесел и искусств как залог мира» открылась в Одесском областном центре украинской культуры
Выставка «Охрана традиционных ремесел и искусств как залог мира» открылась в Одесском областном центре украинской культуры
Выставка «Охрана традиционных ремесел и искусств как залог мира» открылась в Одесском областном центре украинской культуры
Выставка «Охрана традиционных ремесел и искусств как залог мира» открылась в Одесском областном центре украинской культуры
Выставка «Охрана традиционных ремесел и искусств как залог мира» открылась в Одесском областном центре украинской культуры
Выставка «Охрана традиционных ремесел и искусств как залог мира» открылась в Одесском областном центре украинской культуры
Выставка «Охрана традиционных ремесел и искусств как залог мира» открылась в Одесском областном центре украинской культуры
Выставка «Охрана традиционных ремесел и искусств как залог мира» открылась в Одесском областном центре украинской культуры
Выставка «Охрана традиционных ремесел и искусств как залог мира» открылась в Одесском областном центре украинской культуры
Выставка «Охрана традиционных ремесел и искусств как залог мира» открылась в Одесском областном центре украинской культуры
Выставка «Охрана традиционных ремесел и искусств как залог мира» открылась в Одесском областном центре украинской культуры
Выставка «Охрана традиционных ремесел и искусств как залог мира» открылась в Одесском областном центре украинской культуры
Выставка «Охрана традиционных ремесел и искусств как залог мира» открылась в Одесском областном центре украинской культуры
Выставка «Охрана традиционных ремесел и искусств как залог мира» открылась в Одесском областном центре украинской культуры
next

Колубмия внесена в ЮНЕСКО в реестр лучших охранных практик нематериального культурного наследия. Как сообщили в управлении культуры, национальностей и религий облгосадминистрации, это и стало основой экспозиции.

Министерство культуры Колумбии предоставило визуальную и текстовую презентацию своего положительного опыта. Он поможет раскрыть потенциал Украины в вопросе охраны культурного наследия. Жители Одессы и области также смогут составить не менее успешную стратегию сохранения самобытных украинских знаний и навыков.

Отметим, что экспозиция является совместной инициативой Национальной академии искусств Украины, Министерства культуры Колумбии, Национального союза мастеров народного искусства Украины, Центра развития «Демократия через культуру», Департамента культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия Одесской ОГА и Одесского областного центра украинской культуры.


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться ссылкой на публикацию:
Выставка «Охрана традиционных ремесел и искусств как залог мира» открылась в Одесском областном центре украинской культуры

" data-image="">
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать