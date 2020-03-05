«Израненный» Ольгиевский спуск

Подпорная стена из камня-ракушечника на пересечении Ольгиевского спуска и ул. Манежной появилась более 100 лет назад. И вот – настало время ее капитального ремонта. Заказчиком работ выступило управление инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского горсовета. Подпорная стена расположена вдоль спортивной детской площадки и из-за своего неудовлетворенного технического состояния могла нести угрозу детям.

Надо сказать, что все строения на спуске, подвержены определенному риску, так как фундаментом им служит не очень надежный камень – дикарь, состоящий в основном из ракушечника.

Спуск носит имя женщины, чье имя осталось в благодарной памяти одесситов. И самое время напомнить, что именно в районе Ольгиевского спуска, на территории нынешнего Мечниковского сквера, была некогда построена часовня в честь святой княгини Ольги.

Часовня святой Ольги была варварски разрушена в конце 20-х – начале 30-х годов.