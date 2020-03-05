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  • Просмотров: 59
  • Дата: Сегодня, 12:22
Сегодня, 12:22

«Израненный» Ольгиевский спуск

Категория: Фоторепортаж


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«Израненный» Ольгиевский спуск
«Израненный» Ольгиевский спуск
«Израненный» Ольгиевский спуск
«Израненный» Ольгиевский спуск
«Израненный» Ольгиевский спуск
«Израненный» Ольгиевский спуск
«Израненный» Ольгиевский спуск
«Израненный» Ольгиевский спуск
«Израненный» Ольгиевский спуск
«Израненный» Ольгиевский спуск
«Израненный» Ольгиевский спуск
«Израненный» Ольгиевский спуск
«Израненный» Ольгиевский спуск
«Израненный» Ольгиевский спуск
«Израненный» Ольгиевский спуск
«Израненный» Ольгиевский спуск
«Израненный» Ольгиевский спуск
«Израненный» Ольгиевский спуск
«Израненный» Ольгиевский спуск
«Израненный» Ольгиевский спуск
«Израненный» Ольгиевский спуск
«Израненный» Ольгиевский спуск
«Израненный» Ольгиевский спуск
«Израненный» Ольгиевский спуск
«Израненный» Ольгиевский спуск
«Израненный» Ольгиевский спуск
«Израненный» Ольгиевский спуск
«Израненный» Ольгиевский спуск
«Израненный» Ольгиевский спуск
«Израненный» Ольгиевский спуск
«Израненный» Ольгиевский спуск
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Подпорная стена из камня-ракушечника на пересечении Ольгиевского спуска и ул. Манежной появилась более 100 лет назад. И вот – настало время ее капитального ремонта. Заказчиком работ выступило управление инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского горсовета. Подпорная стена расположена вдоль спортивной детской площадки и из-за своего неудовлетворенного технического состояния могла нести угрозу детям.

Надо сказать, что все строения на спуске, подвержены определенному риску, так как фундаментом им служит не очень надежный камень – дикарь, состоящий в основном из ракушечника.

Спуск носит имя женщины, чье имя осталось в благодарной памяти одесситов. И самое время напомнить, что именно в районе Ольгиевского спуска, на территории нынешнего Мечниковского сквера, была некогда построена часовня в честь святой княгини Ольги.

Часовня святой Ольги была варварски разрушена в конце 20-х – начале 30-х годов.


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«Израненный» Ольгиевский спуск

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