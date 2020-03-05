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  • Просмотров: 58
  • Дата: Сегодня, 12:40
Сегодня, 12:40

«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс

Категория: Фоторепортаж


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«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс
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В Одесском академическом украинском музыкально-драматическом театре им. В. Василько состоялся конкурс «Мадам Одесса-2020».

В конкурсе, который проходит уже в 23-й раз, участвуют одесситки независимо от возраста, образования и профессии. Обязательным условием для участия являются наличие одесской прописки и статуса «мадам».

Конкурс «Мадам-Одесса» проводится с целью возрождения одесских традиций, самобытной культуры нашего города, вовлечения женщин в творческую культурную жизнь Одессы, открытия новых талантов, предоставления возможности одесситкам реализовать свой творческий потенциал.


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«Мадам Одесса-2020» – традиционный конкурс

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