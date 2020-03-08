 
Информация к новости
  • Просмотров: 101
  • Дата: Сегодня, 16:56
Сегодня, 16:56

Женское ралли «Одесса Мама»

Категория: Фоторепортаж


prev

Женское ралли «Одесса Мама»
Женское ралли «Одесса Мама»
Женское ралли «Одесса Мама»
Женское ралли «Одесса Мама»
Женское ралли «Одесса Мама»
Женское ралли «Одесса Мама»
Женское ралли «Одесса Мама»
Женское ралли «Одесса Мама»
Женское ралли «Одесса Мама»
Женское ралли «Одесса Мама»
Женское ралли «Одесса Мама»
Женское ралли «Одесса Мама»
Женское ралли «Одесса Мама»
Женское ралли «Одесса Мама»
Женское ралли «Одесса Мама»
Женское ралли «Одесса Мама»
Женское ралли «Одесса Мама»
Женское ралли «Одесса Мама»
Женское ралли «Одесса Мама»
Женское ралли «Одесса Мама»
Женское ралли «Одесса Мама»
Женское ралли «Одесса Мама»
Женское ралли «Одесса Мама»
Женское ралли «Одесса Мама»
Женское ралли «Одесса Мама»
Женское ралли «Одесса Мама»
Женское ралли «Одесса Мама»
Женское ралли «Одесса Мама»
Женское ралли «Одесса Мама»
Женское ралли «Одесса Мама»
Женское ралли «Одесса Мама»
Женское ралли «Одесса Мама»
Женское ралли «Одесса Мама»
Женское ралли «Одесса Мама»
Женское ралли «Одесса Мама»
Женское ралли «Одесса Мама»
Женское ралли «Одесса Мама»
Женское ралли «Одесса Мама»
Женское ралли «Одесса Мама»
Женское ралли «Одесса Мама»
Женское ралли «Одесса Мама»
Женское ралли «Одесса Мама»
Женское ралли «Одесса Мама»
Женское ралли «Одесса Мама»
Женское ралли «Одесса Мама»
Женское ралли «Одесса Мама»
Женское ралли «Одесса Мама»
Женское ралли «Одесса Мама»
Женское ралли «Одесса Мама»
Женское ралли «Одесса Мама»
Женское ралли «Одесса Мама»
Женское ралли «Одесса Мама»
Женское ралли «Одесса Мама»
Женское ралли «Одесса Мама»
Женское ралли «Одесса Мама»
Женское ралли «Одесса Мама»
Женское ралли «Одесса Мама»
Женское ралли «Одесса Мама»
Женское ралли «Одесса Мама»
Женское ралли «Одесса Мама»
Женское ралли «Одесса Мама»
Женское ралли «Одесса Мама»
Женское ралли «Одесса Мама»
next

8 марта в Одессе состоялось традиционное женское ралли «Одесса мама».

В соревнованиях приняли участие 46 экипажей. В программу гонок входила езда по городу и упражнения на точках контроля, среди которых слалом и разнообразные игры, такие как метание колец, рыбалка, боулинг, дартс и пейнтбол, за которые девушки могли получить дополнительные баллы.

Ранее они проводились чтобы доказать, что женщины водят автомобили ничуть не хуже мужчин, однако стереотип о превосходстве мужчин в вождении уже почти исчез.


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться ссылкой на публикацию:
Женское ралли «Одесса Мама»

" data-image="">
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать