8 марта в Одессе состоялось традиционное женское ралли «Одесса мама».

В соревнованиях приняли участие 46 экипажей. В программу гонок входила езда по городу и упражнения на точках контроля, среди которых слалом и разнообразные игры, такие как метание колец, рыбалка, боулинг, дартс и пейнтбол, за которые девушки могли получить дополнительные баллы.

Ранее они проводились чтобы доказать, что женщины водят автомобили ничуть не хуже мужчин, однако стереотип о превосходстве мужчин в вождении уже почти исчез.