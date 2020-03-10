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  • Дата: Сегодня, 19:45
Сегодня, 19:45

В одесском Доме клоунов состоялась презентация арт-проекта фотохудожника Сергея Гуменюка «Коmediada»

Категория: Фоторепортаж


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В одесском Доме клоунов состоялась презентация арт-проекта фотохудожника Сергея Гуменюка «Коmediada»
В одесском Доме клоунов состоялась презентация арт-проекта фотохудожника Сергея Гуменюка «Коmediada»
В одесском Доме клоунов состоялась презентация арт-проекта фотохудожника Сергея Гуменюка «Коmediada»
В одесском Доме клоунов состоялась презентация арт-проекта фотохудожника Сергея Гуменюка «Коmediada»
В одесском Доме клоунов состоялась презентация арт-проекта фотохудожника Сергея Гуменюка «Коmediada»
В одесском Доме клоунов состоялась презентация арт-проекта фотохудожника Сергея Гуменюка «Коmediada»
В одесском Доме клоунов состоялась презентация арт-проекта фотохудожника Сергея Гуменюка «Коmediada»
В одесском Доме клоунов состоялась презентация арт-проекта фотохудожника Сергея Гуменюка «Коmediada»
В одесском Доме клоунов состоялась презентация арт-проекта фотохудожника Сергея Гуменюка «Коmediada»
В одесском Доме клоунов состоялась презентация арт-проекта фотохудожника Сергея Гуменюка «Коmediada»
В одесском Доме клоунов состоялась презентация арт-проекта фотохудожника Сергея Гуменюка «Коmediada»
В одесском Доме клоунов состоялась презентация арт-проекта фотохудожника Сергея Гуменюка «Коmediada»
В одесском Доме клоунов состоялась презентация арт-проекта фотохудожника Сергея Гуменюка «Коmediada»
В одесском Доме клоунов состоялась презентация арт-проекта фотохудожника Сергея Гуменюка «Коmediada»
В одесском Доме клоунов состоялась презентация арт-проекта фотохудожника Сергея Гуменюка «Коmediada»
В одесском Доме клоунов состоялась презентация арт-проекта фотохудожника Сергея Гуменюка «Коmediada»
В одесском Доме клоунов состоялась презентация арт-проекта фотохудожника Сергея Гуменюка «Коmediada»
В одесском Доме клоунов состоялась презентация арт-проекта фотохудожника Сергея Гуменюка «Коmediada»
В одесском Доме клоунов состоялась презентация арт-проекта фотохудожника Сергея Гуменюка «Коmediada»
В одесском Доме клоунов состоялась презентация арт-проекта фотохудожника Сергея Гуменюка «Коmediada»
В одесском Доме клоунов состоялась презентация арт-проекта фотохудожника Сергея Гуменюка «Коmediada»
В одесском Доме клоунов состоялась презентация арт-проекта фотохудожника Сергея Гуменюка «Коmediada»
В одесском Доме клоунов состоялась презентация арт-проекта фотохудожника Сергея Гуменюка «Коmediada»
В одесском Доме клоунов состоялась презентация арт-проекта фотохудожника Сергея Гуменюка «Коmediada»
В одесском Доме клоунов состоялась презентация арт-проекта фотохудожника Сергея Гуменюка «Коmediada»
В одесском Доме клоунов состоялась презентация арт-проекта фотохудожника Сергея Гуменюка «Коmediada»
В одесском Доме клоунов состоялась презентация арт-проекта фотохудожника Сергея Гуменюка «Коmediada»
В одесском Доме клоунов состоялась презентация арт-проекта фотохудожника Сергея Гуменюка «Коmediada»
В одесском Доме клоунов состоялась презентация арт-проекта фотохудожника Сергея Гуменюка «Коmediada»
В одесском Доме клоунов состоялась презентация арт-проекта фотохудожника Сергея Гуменюка «Коmediada»
В одесском Доме клоунов состоялась презентация арт-проекта фотохудожника Сергея Гуменюка «Коmediada»
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Проект Сергея Гуменюка посвящен людям, за яркой веселой маской которых скрываются творческие натуры с сильным характером, а за видимой простотой стоят годы кропотливого физического и интеллектуального труда.

Фактурные портреты, жанровые сцены и фрагменты номеров, запечатленные автором в течение семи лет во время проведения Международного фестиваля клоунов и мимов «Комедиада», легли в основу выставки.

Все фотографии выполнены по технологии цианотипии на акварельной бумаге и тонированы.

Цианотипия – способ фотографической печати с характерным ярко-синим цветом в полутонах и тенях, открытый в XIX веке Джоном Гершелем. В наше время цианотипию называют «альтернативным процессом» в фотографии, это необычный и редкий способ ручной печати, дающий удивительные ретроотпечатки голубого оттенка.


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В одесском Доме клоунов состоялась презентация арт-проекта фотохудожника Сергея Гуменюка «Коmediada»

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