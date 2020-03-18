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  • Просмотров: 62
  • Дата: Сегодня, 15:47
Сегодня, 15:47

Одесские вокзалы опустели

Категория: Фоторепортаж


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Одесские вокзалы опустели
Одесские вокзалы опустели
Одесские вокзалы опустели
Одесские вокзалы опустели
Одесские вокзалы опустели
Одесские вокзалы опустели
Одесские вокзалы опустели
Одесские вокзалы опустели
Одесские вокзалы опустели
Одесские вокзалы опустели
Одесские вокзалы опустели
Одесские вокзалы опустели
Одесские вокзалы опустели
Одесские вокзалы опустели
Одесские вокзалы опустели
Одесские вокзалы опустели
Одесские вокзалы опустели
Одесские вокзалы опустели
Одесские вокзалы опустели
Одесские вокзалы опустели
Одесские вокзалы опустели
Одесские вокзалы опустели
Одесские вокзалы опустели
Одесские вокзалы опустели
Одесские вокзалы опустели
Одесские вокзалы опустели
Одесские вокзалы опустели
Одесские вокзалы опустели
Одесские вокзалы опустели
Одесские вокзалы опустели
Одесские вокзалы опустели
Одесские вокзалы опустели
Одесские вокзалы опустели
Одесские вокзалы опустели
Одесские вокзалы опустели
Одесские вокзалы опустели
Одесские вокзалы опустели
Одесские вокзалы опустели
Одесские вокзалы опустели
Одесские вокзалы опустели
Одесские вокзалы опустели
Одесские вокзалы опустели
Одесские вокзалы опустели
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Одесские автовокзалы перестали работать – около полудня оттуда ушли последние рейсы. Также почти не работает железнодорожный вокзал – он примет днем пару прибывших поездов и на этом его работа до завершения карантина прекратится.

Маршрутки работают без ограничений количества людей на 10 человек в салоне. В трамваях и троллейбусах стали действовать ограничения – за ними следят контроллеры, которые заходят на ключевых станциях и проверяют налиие масок и количество людей в салоне.


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Одесские вокзалы опустели

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