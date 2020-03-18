Одесские вокзалы опустели

Одесские автовокзалы перестали работать – около полудня оттуда ушли последние рейсы. Также почти не работает железнодорожный вокзал – он примет днем пару прибывших поездов и на этом его работа до завершения карантина прекратится.

Маршрутки работают без ограничений количества людей на 10 человек в салоне. В трамваях и троллейбусах стали действовать ограничения – за ними следят контроллеры, которые заходят на ключевых станциях и проверяют налиие масок и количество людей в салоне.